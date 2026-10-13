Россияне не могут пополнить кредитные карты из-за долгов по налогам

Россияне всё чаще жалуются на то, что банки блокируют им пополнение кредитной карты из-за долгов по налогам. Число подобных обращений начало расти с весны этого года, сказал управляющий партнер ЮК «Лекс Альянс» Артур Леер.

Деньги, которые вносит клиент для погашения займа, списываются в пользу налоговой в приоритетном порядке, а операции по карте ограничиваются, пояснил он.

Такая схема списания предусмотрена законом, пояснили в ФНС. Если средств на счете недостаточно для погашения всех обязательств, то банк обязан соблюдать очередность платежей. Взыскание налоговой задолженности относится к третьей очереди, а погашение кредита — к пятой. Поэтому деньги сначала идут на уплату сборов.

Такой порядок может привести к дополнительным рискам для клиентов, например, возникновению просрочки, отмечают эксперты.

Все чаще граждане обращаются на консультацию по поводу правомерности блокировки пополнения кредитки, сказал управляющий партнер юридической фирмы «Формула Согласия» Дмитрий Челноков. Дело в том, что с 1 ноября 2025-го ФНС получила право взыскивать с россиян задолженность без обращения в суд, если ее размер не оспаривается.

Чтобы не столкнуться с трудностями при погашении кредитки, необходимо проверить наличие налоговой задолженности. Сделать это можно в личном кабинете ФНС или через «Госуслуги», сказала заместитель руководителя проекта Народного фронта «За права заемщиков» Александра Пожарская.

После погашения долга ФНС направить в банк информацию, необходимую для снятия ограничений. Но восстановление доступа может занять время, обычно один-два рабочих дня, пишут «Известия».