Псковские инспекторы спецроты ДПС оперативно помогли девочке Мии появиться на свет

Экипаж отдельной специализированной роты ДПС управления Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области нёс службу на 337‑м километре автодороги Р‑23 Островского муниципального округа Псковской области, когда к ним обратился встревоженный водитель с просьбой помочь ему оперативно добраться до перинатального центра города Пскова, так как в салоне автомобиля находилась беременная супруга. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото и видео: УМВД России по Псковской области

Мужчина переживал, что он сам может не успеть своевременно довезти роженицу до роддома. Им оставалось преодолеть порядка 30 километров, а роды уже начались.

Полицейские незамедлительно передали информацию дежурному и, включив специальные звуковые сигналы и проблесковые маячки, выдвинулись сопровождать супружескую пару в медицинское учреждение.

Сотрудники Госавтоинспекции оперативно помогли им добраться до перинатального центра Пскова. Там роженицу передали врачам, после чего полицейские вернулись к несению службы. Вскоре на свет появилась девочка, которую назвали Мия.