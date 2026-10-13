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Псковские инспекторы спецроты ДПС оперативно помогли девочке Мии появиться на свет

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Экипаж отдельной специализированной роты ДПС управления Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области нёс службу на 337‑м километре автодороги Р‑23 Островского муниципального округа Псковской области, когда к ним обратился встревоженный водитель с просьбой помочь ему оперативно добраться до перинатального центра города Пскова, так как в салоне автомобиля находилась беременная супруга. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото и видео: УМВД России по Псковской области

Мужчина переживал, что он сам может не успеть своевременно довезти роженицу до роддома. Им оставалось преодолеть порядка 30 километров, а роды уже начались.

Полицейские незамедлительно передали информацию дежурному и, включив специальные звуковые сигналы и проблесковые маячки, выдвинулись сопровождать супружескую пару в медицинское учреждение.

Сотрудники Госавтоинспекции оперативно помогли им добраться до перинатального центра Пскова. Там роженицу передали врачам, после чего полицейские вернулись к несению службы. Вскоре на свет появилась девочка, которую назвали Мия.

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