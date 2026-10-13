 
Общество

Последний день по версии пастора: «конец света» должен случиться сегодня

0

Джошуа Млакела ранее заявлял, что Апокалипсис наступит 12 или 13 октября. Пастор утверждал, что Бог и Иисус явились ему в видениях и сообщили о скором «вознесении» человечества, после которого на Земле не останется ничего живого. Однако вчера «конец света» так и не наступил. Соответственно, сегодня остался последний день, отведенный пророчеством. 

Изображение сгенерировано нейросетью

Ранее Джошуа Млакела уже прогнозировал вознесение на 23 сентября 2025 года. Тогда некоторые из его последователей поверили пророчеству настолько, что продавали дома и машины, а кто-то даже увольнялся. Когда предсказание не сбылось, пастор заявил, что Бог якобы отложил Судный день, чтобы дать людям дополнительное время для покаяния.

Теперь Джошуа Млакела объясняет свою ошибку календарным сдвигом. Он связывает новую дату с еврейским праздником Рош ха-Шана и утверждает, что его настоящая дата приходится не на сентябрь, а на октябрь.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Top.Mail.Ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026