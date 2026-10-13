Последний день по версии пастора: «конец света» должен случиться сегодня

Джошуа Млакела ранее заявлял, что Апокалипсис наступит 12 или 13 октября. Пастор утверждал, что Бог и Иисус явились ему в видениях и сообщили о скором «вознесении» человечества, после которого на Земле не останется ничего живого. Однако вчера «конец света» так и не наступил. Соответственно, сегодня остался последний день, отведенный пророчеством.

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Ранее Джошуа Млакела уже прогнозировал вознесение на 23 сентября 2025 года. Тогда некоторые из его последователей поверили пророчеству настолько, что продавали дома и машины, а кто-то даже увольнялся. Когда предсказание не сбылось, пастор заявил, что Бог якобы отложил Судный день, чтобы дать людям дополнительное время для покаяния.

Теперь Джошуа Млакела объясняет свою ошибку календарным сдвигом. Он связывает новую дату с еврейским праздником Рош ха-Шана и утверждает, что его настоящая дата приходится не на сентябрь, а на октябрь.