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Спрос на психологов для детей и подростков за год вырос на 28%

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Российские дети и подростки в 2026 году стали на 28% чаще обращаться за поддержкой психологов, заявила комьюнити-директор сервиса «Ясно» Екатерина Артеменко.

Изображение сгенерировано нейросетью

«Спрос повышается уже несколько лет. В этом сентябре доля обращений родителей по вопросам психологического состояния детей и подростков достигла 6% от общего числа запросов — это максимальный показатель за последние пять лет. После летних каникул меняется привычный ритм жизни, возрастает учебная и социальная нагрузка. Родители в это время могут острее замечать изменения в эмоциональном состоянии ребенка», — отметила психолог.

Она рассказала, что большинство обращений в детском направлении приходится на молодых людей от 12 до 16 лет. В этом возрасте подростки переживают серьезные изменения, становятся самостоятельнее, активно выстраивают отношения со сверстниками.

Рост обращений за психологической помощью среди подростков — в два раза — этой осенью зафиксировали и специалисты сервиса «Профи.ру», пишут «Известия».

«С началом осени особенно заметно выросло число запросов, связанных с психологической поддержкой подростков: количество заказов увеличилось на 113% в день по сравнению с летом. Спрос на услуги психологов в целом в октябре увеличился на 21%. Основной вклад в эту динамику внес детско-подростковый сегмент — число заказов взлетело на 75%. Для сравнения: спрос на психологов для взрослых вырос на 16%, а на семейных специалистов — на 4%», — подсчитали аналитики.
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