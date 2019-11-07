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Михаил Ведерников о псковском отделении Российского исторического общества: Такой командой можно добиться впечатляющих результатов

«Сегодня особенный день - день начала работы регионального отделения Российского исторического общества. Председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин поддержал нашу инициативу по созданию отделения, и я вижу тут отражение общественного запроса на изучение истории. Уверен, что такой командой можно будет добиться впечатляющих результатов», - с таких слов губернатор Псковской области Михаил Ведерников начал первое учредительное заседание отделения Российского исторического общества в городе Пскове.

Губернатор отметил, что, когда Российское историческое общество появилось, его главной целью было способствовать просвещению, с тех пор главная цель не изменилась. Однако он отметил, что есть большое количество неисследованных страниц истории, которые вызывают закономерный интерес.

«Я хочу призвать и попросить всех присутствующих принять самое активное участие в ряде проектов, таких как, "Без срока давности", в подготовке и проведении 75-й годовщины Великой Отечественной войны, 800-летия со дня рождения Александра Невского», - заявил губернатор.

Михаил Ведерников пообещал, что постарается оказать поддержку всем инициативам и постарается лично участвовать во всех ключевых событиях.

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Напомним, Российское историческое общество было воссоздано в традициях дореволюционного Императорского Русского исторического общества 20 июня 2012 года. Его учредителями стали 27 ведущих российских учреждений образования, науки и культуры, среди которых Российская академия наук, МГУ имени М. В. Ломоносова, Санкт-Петербургский государственный университет, МГИМО, Государственный исторический музей, Государственная Третьяковская галерея, Эрмитаж, Российская государственная библиотека и многие другие. На сегодняшний день отделения РИО созданы уже более чем в 50 регионах страны. Согласно Уставу, целью РИО является объединение усилий общества, государства, ученых и любителей истории для формирования общероссийской исторической культуры на основе объективного изучения, освещения и популяризации отечественной и мировой истории, сохранения национальной памяти.