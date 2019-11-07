Общество

Что говорит статистика о псковской молодежи?

В преддверии Всемирного дня молодежи, который отмечается ежегодно 10 ноября, в территориальном органе Федеральной службы государственной статистики по Псковской области поделились статистическими данными о молодых людях, проживающих в регионе.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковстате, с точки зрения законодательства к молодым гражданам (молодежи) относятся юноши и девушки в возрасте от 14 до 30 лет. С учетом этого в Псковской области молодым является почти каждый пятый - 18,4% жителей региона (116 тысяч человек). Причем представители мужского пола доминируют в процентном соотношении (55,6%). По оценке, на 1 января 2019 года на 1000 молодых людей приходилось 790 девушек.

В возрастной структуре молодежи области, по оценке, на начало 2019 года преобладали молодые люди 23-27 лет - на их долю приходилось 30,2% от общего числа молодежи; следующими по численности были 18-22-летние юноши и девушки - 25,6%; немногим меньше оказалась доля 28-30-летних молодых людей - 23,7%; доля молодых людей 14-17 лет составила 20,5% от общего числа молодежи.

Большое значение для самореализации каждого человека имеет образование, которое позволяет найти достойную работу. По данным выборочного обследования рабочей силы, из 66,2 тысячи занятых молодых людей высшее образование имеют 20,6 тысяч человек.

Молодежь участвует и в волонтерском движении, которое постоянно растет. В Псковской области в возрасте 15-30 лет - 2,8 тыс. волонтеров (15,1% от общего числа волонтеров).

Добавим, что в прошлом году в брак вступили 2,7% от общего числа молодых мужчин, живущих в области, и 4% женщин молодежного возраста. В возрасте 18-24 года невест - 1115, а женихов - лишь 721. В возрасте 25-29 лет картина меняется: женихов - 1044, а невест - 972.

По оценке, в 2018 году в Псковской области родилось 5,9 тыс. детей. Более половины малышей (55,7%) родилось у молодых мам (женщин до 30 лет).

В последнее время численность молодежи в Псковской области снижается. «Нельзя не отметить, что явление сокращения доли молодежи в возрасте 14-30 лет, характерное как в целом для страны, так и для регионов, вызвано затяжным спадом рождаемости - так называемой «демографической ямой» - наблюдаемым по всей стране в 90-х годах прошлого века», - уточнили в Псковстате.