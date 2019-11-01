Общество

В Пскове началась подготовка к Всероссийской переписи населения 2020 года

В Пскове началась подготовка к Всероссийской переписи населения 2020 года, которая пройдет по всей стране с 1 по 31 октября следующего года. Она станет 12-й по счету в истории России и очередным «моментальным снимком всего населения страны».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ, подготовку к переписи обсудили в пятницу, 1 ноября, члены временной комиссии по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года на территории Пскова под руководством и. о. заместителя главы администрации Павла Волкова. Он подчеркнул, что главная задача комиссии - организовать процесс подготовки к масштабному государственному событию, в котором задействованы органы власти всех уровней, и обеспечить полноту учета населения.

Заместитель руководителя Псковстата Светлана Синюк рассказала, что около 380 переписчиков будут поадресно обходить жилые помещения Пскова. Каждому переписчику предстоит опросить 550 человек. Для своей работы они будут использовать планшеты со специальным программным обеспечением. Также будет проводиться опрос и на традиционных бумажных бланках.

Светлана Синюк обратила внимание, что участие в переписи добровольное, однако очень важное для Пскова, Псковской области и страны в целом, поскольку данные переписи лягут в основу государственных программ развития страны, станут отправной точкой для расчета бюджета и областной субсидии муниципалитету. Именно поэтому важно, чтобы каждый гражданин принял в ней участие любым удобным для себя способом.

Главным нововведением предстоящей переписи станет возможность пройти самостоятельно интернет-перепись в офисах МФЦ, со смартфона или компьютера, используя личный кабинет на Едином портале государственных услуг (gosuslugi.ru). Он предоставит возможность автоматического заполнения данных из личного кабинета, а по итогам выдаст участнику личный код подтверждения прохождения переписи. Граждане также смогут лично явиться на переписной участок и ответить на вопросы переписного листа. Адреса счетных участков будут сообщены дополнительно.

Об анализе состояния адресного хозяйства рассказала уполномоченная по вопросам переписи населения по Пскову Светлана Назимова. Она подчеркнула важность наведения порядка в этом вопросе: обеспечить наличие указателей с названиями улиц и номерами домов. Всего в Пскове зарегистрировано 9 635 домов.

В ходе актуализации списка были выявлены недостатки: на 1 438 домах требуется замена или установка адресных табличек.

В ходе заседания члены комиссии утвердили план работы на 2019-2020 годы, а также обратились к Центру занятости населения, комитету по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации города с просьбой содействовать Псковстату в подборе переписчиков. Также было озвучено предложение о привлечении волонтеров к работе информационной кампании ВПН-2020.

Добавим, что по итогам первой в России переписи 1897 года на территории Пскова проживало 30,5 тысяч человек. На начало 2019 года, по данным статистики, численность населения Пскова составляла 210,1 тысяч человек – это треть населения Псковской области.