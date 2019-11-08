Общество

На сохранение здания автостанции в Опочке затратят около 5,7 млн рублей

В Опочке проведут работы по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Здание конной почтовой станции», который располагается по адресу: улица Коммунальная, 29а.

По информации, появившейся на сайте госзакупок, заказчиком выступает ГППО «Псковавтотранс». Начальная цена контракта - около 5,7 миллионов рублей: средства областного бюджета и внебюджетные средства.

В перечень работ входят ремонт кровли, фасадов и внутренняя отделка.

Дата подачи заявок на участие - 8 ноября. Дата окончания - 19 ноября. Планируется, что аукцион состоится 21 ноября. Срок же самих работ - 139 дней с момента заключения контракта.

Напомним, здание конной почтовой станции построили в 1847 году. В последнее время в этом здании находилась автостанция.