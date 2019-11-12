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Диетолог рассказала, в каких случаях не стоит есть картошку и морковь

Различные корнеплоды, обычно полезные для человека, в некоторых случаях все же могут нанести организму вред. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на «Вечернюю Москву» и врача-диетолога Елену Соломатину.

Так, людям с болезнями желудочно-кишечного тракта нужно осторожно относиться к сырым и особенно острым корнеплодам. Большое количество клетчатки в этом случае усиливает несварение и может вызвать серьезный дискомфорт. Особенно нежелательным продуктом является обычная редька, при этом горькая редька, редис и дайкон принесут меньше вреда.

Картофель и морковь крахмалистые продукты, в термически обработанном виде у них повышается гликемический индекс - на это следует обратить внимание тем, кто страдает сахарным диабетом, напомнила диетолог. При этом допускается слегка пассировать морковь, в таком виде лучше усвоится бета-каротин.

Соломатина отметила, что это касается даже запеченного и отварного картофеля, при том, что продукт в принципе очень полезен - снижает артериальное давление, уменьшает отеки и улучшает работу сердца.

Врач подчеркнула, что рацион стоит составлять, учитывая свои заболевания. Например, клетчатка, содержащаяся в сырых корнеплодах, поможет очистить организм от токсинов, эндотоксинов и холестерина. Особенно полезны такие продукты тем, у кого диагностирован атеросклероз или рак кишечника.