Александр Котов назвал отчет губернатора результатом совместной работы

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов («Единая Россия») высоко оценил отчет губернатора региона Михаила Ведерникова о деятельности правительства за 2025 год, назвав его совместным результатом законодательного органа и руководителей исполнительной власти, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей с 55-й сессии Псковского областного Собрания депутатов. 

«Как всегда Михаил Юрьевич остановился на основных, ключевых вопросах, которые волнуют жителей. Я бы здесь хотел отметить, что практически по всем показателям, которые имеют статистику, мы наблюдаем движение вперед: это и увеличение доходов бюджета, и высокий процент использования бюджетных средств по реализации нацпроектов. Это, кстати, очень важный показатель, который позволяет нам рассчитывать на больший объем поддержки со стороны федерального центра - и не только в текущем периоде, но и в перспективе», - подчеркнул парламентарий.

Еще одним критерием роста Александр Котов отметил устойчивый рост собственных доходов: «От 68% мы уже приближаемся к 70%. Такого в принципе никогда не было в современной истории региона».

Председатель Собрания также обратил внимание на снижение госдолга и значительное изменение его структуры. По его словам,  львиную долю теперь составляют бюджетные кредиты, которые дешевле в обслуживании. Что касается развития экономики, то и здесь наблюдается рост индекса промышленного производства, инвестиций и количества рабочих мест.

«По всем отраслям социальной сферы наблюдается динамичное развитие. Мы на протяжении длительного времени не строили новые объекты - я уже не говорю о том, что качественно не занимались содержанием, ремонтом, реконструкцией. Сейчас только по сфере образования сданы две новые школы, пять находятся в стадии строительства. Несмотря на все трудности, я уверен, что эти объекты будут завершены, доведены до ума и откроют свои двери перед нашими школьниками», - подчеркнул Александр Котов.

Он добавил, что серьезно меняется ситуация с оснащением лечебных учреждений: закупается оборудование, идут капитальные ремонты. Все это, по мнению спикера, позволяет рассчитывать на устойчивое развитие в перспективе.

«Конечно, само собой ничего не произойдет, придется усиленно работать. И мы с вами не должны рассчитывать на то, что губернатор будет в таком режиме работать здесь, в регионе, и с федеральным центром по привлечению дополнительной финансовой поддержки. Мы - участники этого процесса. Я всегда об этом говорю. Мы - единая команда, и как законодательный орган в регионе мы должны принимать активное участие в той части, которая относится к нашим полномочиям», - заявил Александр Котов.

Парламентарий отметил, что отчет губернатора - это финальный этап совместной работы. В заключение он поблагодарил Михаила Ведерникова и руководителей исполнительной власти за серьезное отношение к делу, а также отдельно - заместителей губернатора и руководителей органов за серьезную работу с законодательным органом.

«Мы имеем возможность обсудить все вопросы, потому что транслируем пожелания наших избирателей, все вопросы, волнующие жителей. Всегда есть возможность это обсудить и работать над решением», - резюмировал Александр Котов.

Сегодня глава региона представил отчет об итогах работы правительства в 2025 году. 

