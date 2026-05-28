Александр Котов назвал отчет губернатора результатом совместной работы

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов («Единая Россия») высоко оценил отчет губернатора региона Михаила Ведерникова о деятельности правительства за 2025 год, назвав его совместным результатом законодательного органа и руководителей исполнительной власти, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей с 55-й сессии Псковского областного Собрания депутатов.
Еще одним критерием роста Александр Котов отметил устойчивый рост собственных доходов: «От 68% мы уже приближаемся к 70%. Такого в принципе никогда не было в современной истории региона».
Председатель Собрания также обратил внимание на снижение госдолга и значительное изменение его структуры. По его словам, львиную долю теперь составляют бюджетные кредиты, которые дешевле в обслуживании. Что касается развития экономики, то и здесь наблюдается рост индекса промышленного производства, инвестиций и количества рабочих мест.
«По всем отраслям социальной сферы наблюдается динамичное развитие. Мы на протяжении длительного времени не строили новые объекты - я уже не говорю о том, что качественно не занимались содержанием, ремонтом, реконструкцией. Сейчас только по сфере образования сданы две новые школы, пять находятся в стадии строительства. Несмотря на все трудности, я уверен, что эти объекты будут завершены, доведены до ума и откроют свои двери перед нашими школьниками», - подчеркнул Александр Котов.
Он добавил, что серьезно меняется ситуация с оснащением лечебных учреждений: закупается оборудование, идут капитальные ремонты. Все это, по мнению спикера, позволяет рассчитывать на устойчивое развитие в перспективе.
Парламентарий отметил, что отчет губернатора - это финальный этап совместной работы. В заключение он поблагодарил Михаила Ведерникова и руководителей исполнительной власти за серьезное отношение к делу, а также отдельно - заместителей губернатора и руководителей органов за серьезную работу с законодательным органом.
Сегодня глава региона представил отчет об итогах работы правительства в 2025 году.
