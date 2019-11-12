Общество

Псковская организация Всероссийского общества слепых отмечает 75-летие со дня образования

В среду, 13 ноября, 75-летие отмечает Псковская организация Всероссийского общества слепых, сообщили Псковской Ленте Новотсей в пресс-службе ОМСУ.

Поздравить ее членов приехали представители администрации города и области, Псковского областного Собрания, социальной защиты, специальной коррекционной школы №7. Псковскую городскую Думу на мероприятии представила депутат по избирательному округу №13 Галина Неваленная.

Открыла торжественное мероприятие первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова. «Вы состоите в старейшей и важной организации Псковской области. Вы делаете большое дело и заслуживаете искреннее уважение», - сказала первый вице-губернатор.

Также со словами приветствия к присутствующим обратился полномочный представитель президента ВОС по Северо-Западному федеральному округу Алексей Колосов: «Ваша организация - это место встречи людей близких по духу. На протяжении многих лет вы проводите важную работу: развиваете творческие способности у людей с ограниченными возможностями, проводите спортивные и развлекательные мероприятия, делаете все возможное, чтобы слабослышащие люди чувствовали себя социально-ориентированными в обществе». Отдельную благодарность Алексей Колосов адресовал ветеранам, которые стояли у истоков создания организации.

От имени и. п. главы Пскова Елены Полонской с поздравлением выступила депутат Псковской городской Думы Галина Неваленная. «Благодаря работе Псковского регионального отделения Всероссийского общества слепых люди с ограниченными возможностями здоровья по зрению получают качественную профессиональную подготовку, трудоустройство, возможность самореализации и полноценного отдыха, а главное - чувствуют себя нужными. Многие из слабовидящих людей имеют активную гражданскую позицию, участвуют в общественно-политической жизни города, занимаются творчеством, спортом. Несмотря на все трудности, вы сохранили оптимизм, веру в свои силы и возможности», - сказала депутат, пожелала членам организации Всероссийского общества слепых здоровья, крепости духа и терпения, внимательного отношения окружающих людей и вручила грамоты главы города Пскова с ценными подарками.

Также со словами поздравления обратилась депутат Псковского областного собрания Наталья Мельникова. Она пожелала членам организации крепкого здоровья, силы духа и энергии для воплощения планов и замыслов.

Добавим, Псковская областная организация ВОС образована в 1944 году. В настоящее время в структуру организации входят 5 местных организаций, которые обслуживают 24 района Псковской области и 3 производственных предприятия в городе Пскове, Великих Луках и Печорах. Во всех местных организациях ВОС проводится большая работа по социальной защите инвалидов, их реабилитации и интеграции в общество.