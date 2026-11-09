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Запасы вакцин от гриппа пополнили в Псковской области

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В Псковскую область поступило ещё 107 тысяч доз вакцины от гриппа для взрослых и детей. Сделать прививку жители региона могут бесплатно в государственных поликлиниках. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в министерстве здравоохранения Псковской области.

Сезонный рост заболеваемости обычно начинается в конце осени - начале зимы. При этом организму требуется около двух-трёх недель после прививки, чтобы выработать защиту от вируса. 

В министерстве здравоохранения напоминают, что сделать прививку - никогда не поздно. Грипп опасен не только высокой температурой и плохим самочувствием. Болезнь может привести к серьёзным осложнениям, в том числе пневмонии, воспалению сердечной мышцы и обострению хронических заболеваний. Прививка не даёт полной гарантии, что человек не заболеет, но значительно снижает риск тяжёлого течения гриппа и осложнений.

Особенно важно вакцинироваться людям из групп риска: детям младше пяти лет, беременным женщинам, пожилым людям и тем, кто страдает хроническими заболеваниями, в том числе диабетом и болезнями сердца.

Сделать прививку от гриппа можно бесплатно по полису ОМС в государственных поликлиниках региона.

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