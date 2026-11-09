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Служба занятости Псковской области продолжает работу по внедрению адаптационного курса для иностранных граждан

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Служба занятости Псковской области продолжает работу по внедрению адаптационного курса для иностранных граждан, работающих на территории региона, пишет пресс-служба правительства региона.

На сегодняшний день курсом охвачены 68 работодателей и более 1 700 иностранных граждан в разных муниципальных образованиях области.

Совместно с территориальными подразделениями УВМ УМВД России по Псковской области проведено 33 мероприятия, организовано 31 выездное мероприятие к работодателям. Встречи прошли в формате открытого, конструктивного диалога: участники получили подробные ответы на свои вопросы с опорой на действующее законодательство Российской Федерации.

По итогам встреч все иностранные граждане получили памятки и буклеты о нормах и правилах поведения в обществе и об ответственности за нарушение российского законодательства.

Кроме того, было проведено анкетирование иностранных работников, чтобы выявить трудности, возникающие при адаптации в трудовом коллективе.

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