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Псковские студенты посетили региональное управление Росгвардии

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День открытых дверей для юных жителей Пскова состоялся в управлении Росгвардии по Псковской области. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства, мероприятие было приурочено сразу к двум знаменательным датам: 10-летию Росгвардии и 215-летию создания войск правопорядка.

Фотографии: пресс-служба управления Росгвардии по Псковской области

В ходе мероприятия, кинолог ОМОН «Кром» продемонстрировал мастерство минно-разыскной собаки. Гости увидели, как профессионально и четко она выполняет команды и справляется с поставленными задачами. Взрывотехник инженерно-технического отделения ОМОН «Кром» поделился тонкостями своей непростой работы. Он рассказал о методах и технологиях, используемых при обезвреживании взрывных устройств, а также подчеркнул важность внимательности, хладнокровия и специальной подготовки в этой сфере.

Ярким моментом мероприятия стала демонстрация техники и вооружения силами сотрудников СОБР «Гепард». Студенты смогли вблизи рассмотреть современный бронеавтомобиль «Патруль» — мощную и надёжную машину, предназначенную для выполнения специальных задач в сложных условиях.

Кроме того, была организована выставка вооружения и специальных средств. Сотрудники подробно рассказывали о назначении каждого образца, его характеристиках и особенностях применения.

Не менее увлекательной оказалась часть программы, подготовленная отделом вневедомственной охраны. Росгвардейцы познакомили детей со своей службой, объяснили, какие задачи она выполняет для обеспечения безопасности граждан и объектов. Ребята осмотрели патрульный автомобиль, узнали о его оснащении и даже смогли посидеть за рулём.

Кроме того, сотрудники вневедомственной охраны рассказали ребятам особенности поступления в Воронежский институт, военные институты Росгвардии, а также приглашали студентов пополнить ряды их подразделения.

В музеи истории управления, ребята познакомились с ключевыми этапами становления и развития войск правопорядка в регионе, увидели исторические экспонаты, архивные фотографии и документы. Росгвардейцы подробно рассказали о подвигах сотрудников и военнослужащих в разные периоды истории и о традициях службы.

Завершилось мероприятие памятной церемонией, участники возложили цветы к памятной доске, установленной в честь сотрудника СОБР Олега Караулова, погибшего при выполнении задач в Северо-Кавказском регионе.

«День открытых дверей позволил не только отметить юбилейные даты, но и в доступной форме рассказать подрастающему поколению о работе Росгвардии, показать важность и престиж службы в войсках правопорядка», — заключили в ведомстве.
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