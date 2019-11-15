Общество

В рамках Национального проекта «Образование» в Псковском политехническом колледже прошли две студенческие конференции

В рамках Национального проекта «Образование» в Псковский политехнический колледж продолжает поступать новое оборудование. Студенты по профессии «Мастер столярного и мебельного производства» и специальности «Технология деревообработки» теперь будут проходить учебную практику на новых верстаках и многофункциональных столах, пользоваться современным ручным электрифицированным инструментом, а порядок и чистоту на рабочем наводить специальным пылесосом для деревообрабатывающих станков, сообщили Псковской Ленте Новостей в колледже.

На конференции «Современное оборудование и технологии в деревообработке» выступили студенты 2 и 3 курсов. Индивидуальный предприниматель Руслан Васильев рассказал о возможностях использования полученного по гранту оборудования в современном деревообрабатывающем производстве.

Во второй конференции «Оборудование площадки WorldSkills по компетенции «Ландшафтный дизайн» участвовали студенты второго- четвертого курса специальности «Садово-парковое и ландшафтное строительство».

Студенты провели интересные исторические параллели между древним и современным оборудованием в ландшафтном дизайне. Слушатели узнали, что мотыга занимала почетное место на многих гербах в Германии, Франции и Монголии, да и сейчас ее изображение есть в геральдике некоторых европейских городов. Грабли, оказывается, появились десять тысяч лет назад, а современный памятник граблям установлен в городе Бердянске совсем недавно.

В рамках Национального проекта «Образования» на ландшафтный дизайн колледжа поступили плиткорезные и камнерезные станки с алмазными дисками, виброплиты, лазерные нивелиры, шлифмашины эксцентриковые и другое современное оборудование. Возможностям работы с этим оборудованием и будущим перспективам было уделено на студенческой конференции особое внимание.

