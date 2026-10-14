В Великих Луках суд заключил под стражу осужденную, скрывавшуюся от отбывания наказания

Великолукский городской суд заключил под стражу местную жительницу Федорову, уклонявшуюся от исполнения приговора. Как сообщили в пресс-службе судов Псковской области, гражданке назначили наказание в виде лишения свободы, предписав ей к месту назначения самостоятельно, но великолучанка не прибыла на место отбывания наказания и скрылась.

Фото: Великолукский городской суд

Как установлено в ходе судебного разбирательства, в апреле 2026 года Федорова была признана виновной в совершении кражи (ч. 1 ст. 158 УК РФ) и приговорена к обязательным работам. Однако осужденная отбывать назначенное наказание не стала. В июне 2026 года суд заменил неотбытую часть наказания на лишение свободы с отбыванием в колонии-поселении, предписав ей следовать к месту назначения самостоятельно.

Проигнорировав требования закона, женщина скрылась и была объявлена в розыск. 14 октября 2026 года сотрудники уголовно-исполнительной инспекции установили ее местонахождение и задержали на территории города Великие Луки.

По результатам рассмотрения представления уголовно-исполнительной инспекции суд постановил заключить Федорову под стражу для обеспечения ее дальнейшего этапирования под конвоем в колонию-поселение для отбывания назначенного наказания.