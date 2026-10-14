Девять единиц гражданского оружия и 60 боеприпасов изъяли на территории Псковской области 

Профилактическое мероприятие «Оружие», направленное на усиление контроля за оборотом оружия, завершилось на территории Псковской области. В ходе рейда было изъято девять единиц гражданского оружия и около 60 боеприпасов, об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Псковской области

В рейде приняли участие сотрудники лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Псковской области совместно с представителями органов внутренних дел.

Основные задачи мероприятия включали проверку владельцев оружия, нарушивших сроки получения разрешительных документов, а также граждан, проживающих совместно с несовершеннолетними детьми.

Всего проверено более 160 владельцев гражданского оружия. Выявлено девять административных правонарушений. Изъято девять единиц гражданского оружия и около 60 боеприпасов.

В ходе мероприятия росгвардейцы проводили разъяснительную работу с владельцами оружия, напоминая о правилах хранения и ношения огнестрельного оружия. Предупреждали о том, что за нарушения этих правил гражданин может быть привлечен не только к административной ответственности, но и уголовной.