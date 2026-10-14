Губернатор Псковской области отметил более масштабный и комплексный подход ТОС к проектам

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел очередное заседание Совета территориальных общественных самоуправлений сегодня, 14 октября. Как сообщили в правительстве Псковской области, обсуждение коснулось развития движения ТОС в регионе и использования в муниципалитетах комплексного подхода к благоустройству общественных территорий.

Фотографии: правительство Псковской области

Глава региона обратил внимание, что общий объем средств, направленных на поддержку общественных инициатив, составил более 400 млн рублей. Так, бюджет регионального конкурса составил почти 250 миллионов рублей, 50 миллионов рублей предусмотрено на инициативные проекты, еще более 100 миллионов обеспечили муниципальные конкурсы и софинансирование. При этом поддержку получили не менее 70% заявок: победителями стали 689 проектов из 983.

«Теперь важно, чтобы все, что задумано, было реализовано, доведено до соответствующего результата. Сегодня обсудим, какие сложности возникают, какая необходима помощь со стороны региона и муниципалитетов», — сказал Михаил Ведерников и поблагодарил глав округов за включенность в работу.

Отдельно губернатор выразил признательность за активную гражданскую позицию и участие в голосовании на выборах депутатов Государственной Думы и Законодательного Собрания: «Важно, что каждый участник ТОСа в каждом районе подтвердил свою активность. Вместе мы надежная команда, которая объединяет неравнодушных людей, с которыми мы имеем возможность достаточно хорошими темпами развивать нашу область», — отметил Михаил Ведерников.

Губернатор подчеркнул, что ТОС — один из ключевых инструментов участия жителей в развитии деревень, поселков и городских территорий. «Могу сказать, что в этой части мы объективно находимся среди регионов-лидеров уже несколько лет. Знаем, как дальше развивать это направление», — обозначил глава региона и отметил, что развитие территориального общественного самоуправления в регионе стало одной из тем доклада Президенту на недавней встрече в Москве.

«Владимир Владимирович (Путин - ред.) высоко оценил результаты нашей общей работы. Благодаря поддержке главы государства, его национальным проектам, правительства Российской Федерации, работе нашей региональной команды и активности самих жителей удалось сдвинуть с места многие вопросы, которые годами оставались нерешенными», — добавил губернатор.

Отдельно Михаил Ведерников отметил комплексный подход общественников к развитию территорий: «Многие ТОСы начали мыслить масштабнее. Такой подход будем развивать, потому что важно заранее понимать, какой мы хотим видеть территорию деревни, поселка, города или района через три-пять-десять лет. Какие там есть сильные места, что может стать центром притяжения для местных жителей, туристов, бизнеса. И исходя из этого подбирать возможности разных программ. ТОСы, активные жители должны подключаться к обсуждению всех вопросов, которые касаются стратегического развития территории. Когда администрации и жители работают вместе, результат получается гораздо убедительнее. Со стороны области эту работу будем поддерживать».

Председатель Законодательного Собрания Псковской области Борис Елкин заметил, что ТОСы в регионе работают продуктивно, думают на перспективу и объединяются вместе для решения серьезных вопросов.

«Движение ТОС — это не просто собрание людей, это большая семья. Хотелось бы, чтобы эта семья разрасталась и укреплялась», — сказал спикер областного парламента и выразил готовность Законодательного Собрания региона и окружных депутатов поддерживать движение территориальных общественных самоуправлений.

В продолжение заседания участники обсудили реализацию проектов ТОС в Псковской области. Начальник управления муниципального развития регионального правительства Елена Тимашова проинформировала, что в настоящее время завершены работы по 439 проектам. В работе территориальных общественных самоуправлений она отметила комплексный подход к развитию территорий, качественное планирование, поэтапное исполнение проектов, активное взаимодействие жителей и администраций.

О взаимодействии власти и общественности в развитии своих территорий рассказали глава Усвятского муниципального округа Дмитрий Петров. Председатели ТОС «Уютный дом» Себежского района Марина Иванова и ТОС «Деревенька» Печорского района Таисия Валовая поделились успехами в реализации своих проектов.