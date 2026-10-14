ИТ-процессы в российском бизнесе «созрели» наполовину: итоги исследования ИТ-холдинга Т1

Российский бизнес находится на переходном этапе зрелости управления разработкой. К такому выводу пришли эксперты платформы «Сфера» (ИТ-холдинг Т1), Ассоциации ФинТех (АФТ) и АНО «Цифровая экономика» по итогам исследования 180 компаний крупного и среднего размера из 17 отраслей. Средняя оценка развития процессов составила 2,2 балла из 3, при этом разрыв между лидерами и аутсайдерами почти двукратный — от 1,60 до 2,98 балла.

Главный вывод, к которому пришли авторы исследования, — зрелость управления в бизнесе определяется не отраслью и не размером ИТ-функции. Она зависит от сочетания четырех взаимосвязанных характеристик: критически важной роли разработки для бизнеса, централизации ключевых платформ и архитектурных практик, сочетания единых стандартов с достаточной автономией команд, а также трансформации проектной модели в продуктовую, которая в 3,5 раза чаще связана с продвинутым уровнем управления.

Высокий уровень зрелости, соответствующий модели технологического производства, показали лишь четыре компании из десяти. Еще четыре находятся на переходном этапе: отдельные элементы продуктовой модели и стандартизации уже сформированы, но пока не складываются в единую систему управления. Две компании продемонстрировали локальную и фрагментированную модель, при которой процессы в большей степени зависят от отдельных подразделений, подрядчиков и конкретных сотрудников.

При этом отраслевой разброс оценок оказался значительным: наиболее высокие результаты показали представители финансового сектора (2,98 балла), ритейла (2,87 и 2,48) и электронной коммерции (2,57), тогда как в логистике и строительстве средняя оценка составила 2,02 балла, в нефтехимии — 1,89, в агропромышленном комплексе — 1,88, а в энергетике — 1,60.

Одновременно исследование выявило и проблемные области. Несмотря на высокий уровень зрелости в бюджетировании проектов (2,9 балла) и финансовом контроле (2,56 балла), крупный бизнес слабее работает с рисками, интерпретацией результатов и накоплением опыта. Наименьшие оценки получили практики обзора завершенных проектов и извлечения опыта (Lessons Learned) — 1,60 балла, ведения реестра рисков и формирования резервов на случай их реализации — по 1,80, оценки бизнес-ценности после завершения проектов — 1,80, анализа экономических результатов разработки — 1,90 и изучения потребностей пользователей перед запуском проектов (Discovery) — 1,90.

Отдельным трендом, который отметили участники исследования, стало распространение искусственного интеллекта в разработке: компании ожидают, что ИИ изменит распределение ролей внутри команд, повысив спрос на специалистов, способных сочетать инженерную экспертизу, понимание бизнеса и навыки управления изменениями.

«Практика крупного технологического бизнеса показывает, что внедрение ИИ наиболее эффективно в рамках уже выстроенных процессов управления разработкой. Модель зрелости позволяет комплексно оценить такие процессы, выявить их сильные и слабые стороны и определить направления дальнейшего развития. Мы создавали ее как прикладной инструмент для крупных компаний, которым важно проанализировать текущий уровень развития разработки и выстроить последовательную работу по его повышению», — отметила Мария Васюра, директор по развитию продуктового направления платформы «Сфера», ИТ-холдинг Т1.

Для бизнеса и руководителей ИТ-направлений результаты исследования означают необходимость сместить фокус с «освоения бюджетов» на управление эффективностью и рисками. Разрыв в оценке Lessons Learned говорит о том, что компании фактически не учатся на своих ошибках, а это тормозит масштабирование и рост производительности. Низкие баллы за реестр рисков и резервы означают уязвимость проектов к сбоям, поэтому необходимы формализованные процедуры риск-менеджмента. Оценка бизнес-ценности после релиза показывает, что ИТ-проекты часто остаются «вещью в себе», и бизнесу стоит требовать от разработки измеримых результатов и влияния на финансовые показатели. Наконец, подготовка к ИИ-трансформации уже сейчас требует специалистов, сочетающих инженерную экспертизу с пониманием бизнеса и навыками управления изменениями.

Методология исследования: модель оценки зрелости управления разработкой разработана экспертами платформы «Сфера» (ИТ-холдинг Т1) на основе международных подходов PMI, PRINCE2 и Agile и другие. Модель включает 52 критерия, объединенных в пять блоков, и позволяет оценить управленческий цикл от постановки бизнес-целей до анализа результатов. Исследование состояло из двух этапов: на первом проанализированы 180 анкет компаний с оборотом от 10 миллиардов рублей, на основе которых сформированы рыночные бенчмарки по отдельным критериям; на втором проведены глубинные интервью с представителями 10 крупнейших компаний из списка «РБК Топ-500» с выручкой более 50 миллиардов рублей и командами разработки от 100 специалистов. В выборку вошли компании банковского сектора, ритейла, электронной коммерции, страхования, логистики, строительства, нефтехимии, агропромышленного комплекса и энергетики.