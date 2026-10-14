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В опочецком Доме культуры прошел праздничный концерт, приуроченный ко Дню основания города

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Праздничный концерт, приуроченный ко Дню основания города Опочка, прошел в Доме культуры. Как сообщил глава Опочецкого муниципального округа Юрий Ильин в своем канале в мессенджере Мах, на главной сцене ДК поздравили жителей и гостей города с этой знаменательной датой и вручила заслуженные награды тем, кто своими достижениями и успехами прославляет свой родной край.

Фотографии: Юрий Ильин / Мах

Городу Опочке сегодня, 14 октября, исполнилось 612 лет. В честь данного памятного события в местном ДК прошло торжество, где вручили свидетельства о специальном денежном поощрении и Благодарственные письма за успехи в учебе, олимпиадах, конкурсах, спортивных и творческих достижения и ученикам Центра образования. Четырём ребятам вручил их первый главный документ — паспорт гражданина РФ.

Благодарственными письмами и ценными подарками Юрий Ильян наградил Юлию Моргунову и её хор «Ступени». Коллектив неизменно показывает высокий уровень, особая гордость - звание лауреата III степени на финальном этапе Всероссийского фестиваля школьных хоров «Поют дети России - 2026», который проходил в Костроме.

Также награда была присвоена и Светлане Константиновой. Как отметил глава округа, войти в двадцатку лучших в номинации «Призвание» на Всероссийском конкурсе педагогов профобразования «Мастер года» — это серьёзное признание. А сертификат на обучение в Академии Эдюсон даст возможность ещё сильнее раскрыть свой талант и передать его ученикам.

Глава муниципалитета наградил и семью Оксаны и Максима Кирея. Они вместе со старшими сыновьями Иваном и Романом, а также с их наставником Олегом Бабичевым привезли в Псковскую область главную победу финального этапа Всероссийской военно-патриотической игры «Семейная зарница».

 
«Пусть эти награды станут стимулом для новых свершений, а наш округ и дальше радует своими успехами и талантливыми людьми! Желаю всем жителям нашего славного города крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов во всех начинаниях», — заключил Юрий Ильин.

 

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Пресс-портреты

Ильин Юрий Артамонович

Ильин Юрий Артамонович

Глава Опочецкого муниципального округа

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