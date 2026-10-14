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Семейный день проведут для псковичей в бане «Гельдт»

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31 октября псковичей пригласили провести семейный день в бане «Гельдт».

«Мы выделили для него отдельные слоты и подготовили программу для родителей и детей: малышам — мягкое знакомство с банными традициями, взрослым — яркие впечатления и насыщенное парение. Вместе познакомимся с русской баней в бережном формате — без спешки и повседневных забот. Вас ждут три захода в парную, ароматный пар, море пузырей и пены, ледяные шайбы, интерактив для детей, бесконтактное парение и песни, которые знают все. В этот день с вами будут наши профессионалы: пар-мастера Филипп, Дарья и Александра», - сообщили в «Гельдт».

 

Время проведения: 2 слота по 3 часа. С 10:00 до 13:00 расписание паров:

  • 10.30 – общий;
  • 11.15 – детский;
  • 12.15 - взрослый.

С 14:00–17:00:

  • 14.30 – общий;
  • 15.15 – детский;
  • 16.15 - взрослый.

Стоимость участия

Стол на 4 человека:

Два взрослых + 1 ребенок – 9 000 рублей.

Две пары – 16 000 рублей, Два взрослых (пара) – 9000 рублей.

Стол на 6 человек:

Две семьи по три человека, (4 взрослых + 2 ребенка) – 15 000 рублей.

Количество мест в каждом слоте ограничено. Участие детей только в сопровождении родителей; возрастные ограничения 7+.

Предоставляем набор текстиля: полотенце и простынь на каждого.

*Посещение возможно только в купальных костюмах. Мы рекомендуем раздельные купальные костюмы из натуральных тканей.

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