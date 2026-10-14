Семейный психолог: Мозг не может выполнять две задачи с концентрацией одновременно

Мы привыкли гордиться умением делать несколько дел сразу, но нейробиологи предупреждают: у этой способности есть жёсткие limits. Что на самом деле происходит в голове, когда мы пытаемся жонглировать задачами?

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Может ли мозг работать над двумя задачами одновременно? И да, и нет. Директор по стратегическому маркетингу торгово- производственного холдинга Русклимат, член попечительского совета бизнес школы Integral, эксперт по когнитивным искажениям, семейный психолог, публицист Мина Хачатрян рассказала о том, как ведется работа над одной задачей.

«Все начинается с постановки задачи и планирования. За эту функцию отвечает лобно- теменная сеть, которая помогает выбрать задачу, выделить нужные данные, отбросить отвлекающие факторы. Далее идёт процесс активной работы с информацией. В дело вступает дорсальная сеть внимания, отвечающая за фокус и концентрацию. При этом мозг постоянно анализирует данные и сверяет их с имеющимся опытом. При глубокой концентрации внимания идёт целенаправленный анализ, строятся логические цепочки. И наоборот, при режиме низкой концентрации ( рассеянный режим) мозг будто блуждает, соединяет и связывает между собой разные воспоминания и идеи и тогда появляются нестандартные креативные идеи», — объяснила Мина Хачатрян.

Можно ли выполнять две задачи, требующие концентрации внимания одновременно? Нет. Как поясняет эксперт, для этого требуется переключение префронтальной коры и теменных долей мозга: изменить цель, подавить правила выполнения предыдущей задачи, включить новые, через таламус теменной доли отфильтровать ненужное. При переключении включается вентральная сеть внимания — знак тревоги для мозга. Это очень ресурсоемкий процесс, истощающий серое вещество в областях, связанных с когнитивным контролем. Повышается уровень стресса, происходит выброс кортизола, пишет RuNews24.ru.

И тем не менее, можно ли выполнить две и более задачи без риска для здоровья мозга?