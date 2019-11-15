Общество

В начале декабря в Пскове установят центральную новогоднюю елку

В первой половине декабря в Пскове установят центральную елку и новогоднюю иллюминацию. По данным сайта госзакупок, работами по монтажу и демонтажу новогодней иллюминации будет заниматься ООО «Стройград». Так, до 10 декабря (включительно) на елке появится гирлянда «Ну, погоди!». Остальные работы по новогоднему освещению подрядчик должен провести не позднее 21 декабря.

Кроме монтажа и подключения гирлянды на центральной елке, в перечне этих работ: монтаж и подключение гирлянд «Тающая сосулька» на деревьях, монтаж и подключение светодиодной елки на территории Детского парка (с оформлением светодиодными гирляндами и фигурками, установка ограждения).

Также опубликованная на сайте документация включает установку и подключение светодиодных кареты, конструкции «Арка», акриловой фигуры «Олень», украшение городских деревьев светодиодными гирляндами, монтаж/демонтаж металлической конструкции со светодиодами на искусственную елку возле администрации города, подключение лазерных прожекторов, установку и подключение светодиодной конструкции «Подарок» (на улице Пушкина).

Помимо этого, подрядчик должен будет произвести монтаж и подключение перетяжек на Ольгинском мосту, гирлянды в Ботаническом саду (фонтан), включение автоматов для консолей (по улицам Калинина, Георгиевской, Детской), установка и подключение шаров на детской площадке (по улице Калинина). В перечень работ, ожидающих подрядчика, входит подключение автоматов для консолей на мосту им. 50-летия Октября и монтаж, подключение 148 светодиодных консолей на опорах.

Демонтируют же новогоднюю иллюминацию не позднее 29 января 2020 года.

Сам аукцион, по которому определили подрядчика, состоялся 14 ноября. Заказчик - МКУ ГП «Специализированная служба». Начальная цена контракта - около 3,9 миллиона рублей из бюджета Пскова на 2020 год.