Общество

Кандидатура Олега Лазарева рекомендована для назначения на пост председателя Псковского областного суда

Высшая квалификационная коллегия судей рекомендовала для назначения на пост председателя Псковского областного суда Олега Лазарева, в настоящее время являющегося председателем Псковского гарнизонного военного суда. Об этом сообщает портал pravo.ru.

«Олег Лазарев, председатель Псковского гарнизонного военного суда, который большую часть своей карьеры работал в военной юстиции, решил попробоваться на должность председателя Псковского областного суда», - сообщается на портале. По информации докладчика ВККС, Олег Лазарев «все дела рассматривал в срок, нарушений не допускал».

У кандидата поинтересовались насчет возможного конфликта интересов, на что тот заверил: «Конфликт интересов невозможен». Глава Высшей квалифколлегии Николай Тимошин также поинтересовался, готов ли Лазарев возглавить областной суд, ведь раньше он работал в военной юстиции. «Конечно, готов, я бы не подавал документы, если бы были какие-то сомнения. Люблю судебную систему, судебную работу, готов возглавить и послужить на благо отечества и правосудия», - ответил судья и получил положительную рекомендацию.

Напомним, в настоящее время областной суд в статусе и.о. председателя возглавляет Алексей Лебедев. Предыдущий руководитель суда, Валерий Кондратьев, ушел в почетную отставку в феврале текущего года и скоропостижно скончался 25 октября.