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Общество

Ирина Богачева: Вопросов к регоператору ТКО меньше не становится

21.11.2019 09:14|ПсковКомментариев: 0

С 1 января 2019 года в Псковской области, как и в большинстве регионов страны, стартовала «мусорная» реформа. Региональным оператором по обращению с ТКО в Псковской области стало ООО «Экопром». Свое мнение по поводу эффективности его работы и в целом реализации «мусорной» работы на территории региона высказала в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове депутат Псковского областного Собрания, главный врач Островской межрайонной больницы Ирина Богачева.

- Ирина Михайловна, старт года и проблема года для Псковской области, как и для всей страны – «мусорная» реформа. Как вы можете оценить деятельность псковского регоператора за 10 месяцев?

- Законодательство по мусорной реформе все отходы от лечебных учреждений - и бытовые, и не бытовые - оптом назвало медицинскими. С точки зрения того, как у нас прописывает закон, это чисто технически неправильно. Поэтому у нас были сбои в начале года, и когда мы как исполнители стали обращаться к регоператору и доказывать, что у нас такие же бытовые отходы, консенсуса мы не нашли, потому что черным по белому были прописаны медицинские отходы. Далее регоператор под пристальным вниманием Псковского областного Собрания начал развивать работу, быстро были заключены договоры с перевозчиками.

- Депутаты регионального парламента несколько раз проводили парламентский час по теме реализации «мусорной» реформы в Псковской области с участием ответственных лиц областной администрации и регоператора. Как вам кажется, это возымело эффект? В глубинке начали работать?

- Островскому району повезло - у нас и полигон свой, и перевозчик, мы не почувствовали остроту проблем как скажем, районы, где не было своих перевозчиков. Многие проблемы решены и уже не обсуждаются. Учреждения здравоохранения как работали с опасными отходами, так и работают. Они утилизируются определенными лицензированными организациями. Но вопросов к регоператору все равно достаточно много и меньше не становится.

- Например?

- Например, по Островскому району, я знаю, долг регоператора и перевозчика составляет 4 месяца. Не даю никаких комментариев. Просто знаю. Все контейнеры для сбора мусора приобретены в районе за счет перевозчика. Ни одного контейнера за счет регоператора в район не попало. Транспорт - тоже перевозчика. Не знаю, как с другими районами. У меня назрели вопросы к регоператору, так что на следующей встрече нам есть, что обсудить. Поэтому я считаю, что реформа действительно необходима и назрела, но, судя по тому, как она началась, она была недостаточно подготовлена. Слишком много вопросов приходилось решать.

- Слишком много не проработанных моментов, и они достаточно тяжело устраняются. Нет взаимопонимания, чтобы регоператор сразу на них реагировал.

- Совершенно верно.

Теги: #ТКО #Псковское областное Собрание депутатов #Регоператор
Источник: Псковская Лента Новостей
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