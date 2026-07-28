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В УФСИН по Псковской области приняли 14 молодых специалистов

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В УФСИН России по Псковской области состоялась встреча руководства территориального органа с молодыми специалистами – выпускниками ведомственных образовательных организаций 2026 года, сообщили Псковской Ленте Новостей в УФСИН России по Псковской области.

Фото: УФСИН России по Псковской области

Мероприятие провел начальник управления Виктор Леонов. В нем также приняли участие заместители начальника пенитенциарного ведомства региона Денис Красносельский, Дмитрий Алексеев и руководители заинтересованных структурных подразделений.

В ходе встречи до лейтенантов внутренней службы был доведен приказ о назначении на должности в учреждениях, подведомственных УФСИН России по Псковской области. Начальник управления поздравил прибывших молодых специалистов с успешным окончанием обучения и назначением на должности в уголовно-исполнительной системе, пожелал им профессиональных успехов, карьерного роста и добросовестного исполнения служебных обязанностей.

Также в рамках мероприятия начальники отделов и служб довели до молодых сотрудников актуальную информацию по своим направлениям деятельности, обозначив ключевые задачи и приоритеты работы в условиях современной пенитенциарной системы.

Всего в 2026 году в учреждения регионального УФСИН распределены 14 молодых специалистов. Выпускники завершили обучение в университете ФСИН России (в том числе в его Псковском филиале), а также в Вологодском институте права и экономики ФСИН России. В ближайшее время все они приступят к исполнению служебных обязанностей, пополнив кадровый состав территориального органа.

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