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Детский фонд провёл встречу для семей с детьми с инвалидностью в Острове

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Псковское областное отделение Российского детского фонда провело в Острове мероприятие для семей, где воспитываются дети с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья, сообщили Псковской Ленте Новостей в областном отделении фонда.

Фото: Псковское областное отделение Российского детского фонда

Для родителей организовали встречу с психологом Еленой Гончар. Она помогла разобраться с важным навыком – умением беречь личные границы. Вместе со специалистом участники учились говорить «нет» без чувства вины и защищать личные границы. 

Как рассказали организаторы, пока родители были заняты на встрече с психологом, дети творили, рисуя на холстах. Со специалистами Молодежного отдела МБУК ЦК «Юбилейный» они создали своих уникальных павлинов. Не обошлось и без подвижных игр и танцев, чтобы немного размяться после творческого мастер-класса. А в завершение все юные художники получили приятные подарки – настольные игры и творческие наборы, которые не только развлекут, но и вдохновят на новые свершения.

 
 

Мероприятие состоялось в рамках проекта «Остров безграничных возможностей», который реализуется при поддержке аравительства Псковской области.

В детском фонде напомнили, что главная цель проекта – создать условия для полноценной жизни и развития, оказания всесторонней поддержки и улучшения качества жизни детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья, а также членов их семей, проживающих в Островском округе.

Анонсы мероприятий, которые региональное отделение Детского фонда проводит в городе Остров, можно найти в чате проекта «Остров безграничных возможностей».  

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