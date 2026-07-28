Псковичам рассказали, как защитить свою печень

Международный день борьбы с гепатитом отмечают 28 июля. Псковская областная клиническая больница в честь этой даты напоминает, что здоровье печени во многом зависит от ежедневных привычек и своевременной диагностики.
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Печень — это главный «фильтр» и химическая лаборатория организма. Но у нее есть коварная особенность: в ней нет болевых рецепторов. Поэтому заболевания печени часто развиваются скрыто, а симптомы появляются уже на поздних стадиях.
Современная медицина выделяет три основные причины хронических заболеваний печени:
- Вирусные инфекции (гепатиты B, C, D). Важно знать: гепатит С сегодня полностью излечим, а гепатит В можно предотвратить.
- Алкогольная интоксикация.
- Метаболические нарушения (избыточный вес, сахарный диабет).
Также в современной медицине существует четыре способа защитить свою печень:
- Вакцинация. Прививка против гепатита В включена в Национальный календарь профилактических прививок. Это самая эффективная мера предупреждения инфекционного поражения печени.
- Контроль веса и сбалансированное питание. В свете растущей распространенности ожирения врачи все чаще сталкиваются с неалкогольной жировой болезнью печени (НАЖБП). Основные меры ее профилактики просты, но критически важны: рациональное питание (меньше сахара и трансжиров, больше клетчатки) и регулярная физическая активность.
- Осознанное отношение к алкоголю. Алкогольная болезнь печени остается серьезной проблемой. Чтобы помочь пациентам вовремя заметить риски, врачи ПОКБ используют современный и удобный инструмент — опросник RUS-AUDIT. Это короткий тест, который позволяет оценить паттерны употребления алкоголя. Если тест показывает риск, врач проводит краткое мотивационное интервью, помогая пациенту скорректировать образ жизни до того, как возникнут необратимые изменения.
- Регулярная проверка здоровья. Не стоит ждать появления симптомов. Раннее выявление патологии обеспечивают всего два простых исследования: биохимический анализ крови** (АЛТ, АСТ, билирубин, щелочная фосфатаза) и ультразвуковое исследование (УЗИ) органов брюшной полости.