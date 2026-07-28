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Псковичам рассказали, как защитить свою печень

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Международный день борьбы с гепатитом отмечают 28 июля. Псковская областная клиническая больница в честь этой даты напоминает, что здоровье печени во многом зависит от ежедневных привычек и своевременной диагностики.

Изображение сгенерировано нейросетью

Печень — это главный «фильтр» и химическая лаборатория организма. Но у нее есть коварная особенность: в ней нет болевых рецепторов. Поэтому заболевания печени часто развиваются скрыто, а симптомы появляются уже на поздних стадиях.

Современная медицина выделяет три основные причины хронических заболеваний печени:

  • Вирусные инфекции (гепатиты B, C, D). Важно знать: гепатит С сегодня полностью излечим, а гепатит В можно предотвратить.
  • Алкогольная интоксикация.
  • Метаболические нарушения (избыточный вес, сахарный диабет).

Также в современной медицине существует четыре способа защитить свою печень:

  1. Вакцинация. Прививка против гепатита В включена в Национальный календарь профилактических прививок. Это самая эффективная мера предупреждения инфекционного поражения печени.
  2. Контроль веса и сбалансированное питание. В свете растущей распространенности ожирения врачи все чаще сталкиваются с неалкогольной жировой болезнью печени (НАЖБП). Основные меры ее профилактики просты, но критически важны: рациональное питание (меньше сахара и трансжиров, больше клетчатки) и регулярная физическая активность.
  3. Осознанное отношение к алкоголю. Алкогольная болезнь печени остается серьезной проблемой. Чтобы помочь пациентам вовремя заметить риски, врачи ПОКБ используют современный и удобный инструмент — опросник RUS-AUDIT. Это короткий тест, который позволяет оценить паттерны употребления алкоголя. Если тест показывает риск, врач проводит краткое мотивационное интервью, помогая пациенту скорректировать образ жизни до того, как возникнут необратимые изменения.
  4. Регулярная проверка здоровья. Не стоит ждать появления симптомов. Раннее выявление патологии обеспечивают всего два простых исследования: биохимический анализ крови** (АЛТ, АСТ, билирубин, щелочная фосфатаза) и ультразвуковое исследование (УЗИ) органов брюшной полости.
«Забота о печени — это не разовая акция, а часть культуры ответственного отношения к себе. Ограничение алкоголя, контроль массы тела и регулярные обследования обеспечивают эффективную первичную профилактику тяжелых заболеваний», — заключили в ПОКБ.
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