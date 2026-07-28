Краеведческий музей Великих Лук приглашает на летние квесты

Краеведческий музей города Великие Луки предлагает всем желающим поучаствовать в летних квестах, сообщили Псковской Ленте Новостей в комитете культуры администрации города Великие Луки.

Афиша: комитет культуры администрации города Великие Луки

«Если вы с компанией друзей не знаете чем бы интересным заняться, приглашаем прийти к нам на увлекательные и познавательные квесты по средам», - сказали в комитете.

Квесты рассчитаны на группу не менее 6 человек и проходят при условии хорошей погоды.

Мероприятия проходят на разных площадках:

«Ориентир славы» - Мемориальная зона (площадь А. Матросова, Вечный огонь, Аллея героев и т.д.);

«Петр I и его славные дела» - территория парка «Петровский»;

«Мир увлечений академика Виноградова» - территория музея «Мемориальный дом-музей академика И. М. Виноградова»(улица Ставского, 48).

Записаться на квесты или получить подробную информацию можно по телефону: 8(81153) 7-81-71