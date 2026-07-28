Краеведческий музей Великих Лук приглашает на летние квесты

Краеведческий музей города Великие Луки предлагает всем желающим поучаствовать в летних квестах, сообщили Псковской Ленте Новостей в комитете культуры администрации города Великие Луки.
Афиша: комитет культуры администрации города Великие Луки
Квесты рассчитаны на группу не менее 6 человек и проходят при условии хорошей погоды.
Мероприятия проходят на разных площадках:
- «Ориентир славы» - Мемориальная зона (площадь А. Матросова, Вечный огонь, Аллея героев и т.д.);
- «Петр I и его славные дела» - территория парка «Петровский»;
- «Мир увлечений академика Виноградова» - территория музея «Мемориальный дом-музей академика И. М. Виноградова»(улица Ставского, 48).
Записаться на квесты или получить подробную информацию можно по телефону: 8(81153) 7-81-71