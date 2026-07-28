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Пскович осужден за доступ к гостайне при гражданстве Эстонии

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Житель Пскова осужден за получение путем обмана сведений, составляющих государственную тайну, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе судов Псковской области.

Псковским областным судом постановлен обвинительный приговор в отношении местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 283.1 УК РФ.

В 2023 году подсудимый, скрыв от работодателя сведения о наличии у него гражданства иностранного государства (Эстонской Республики), получил допуск к сведениям, составляющим государственную тайну.

Подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев, с лишением права занимать должности, связанные с допуском к работе со сведениями, составляющими государственную тайну, на аналогичный срок.

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