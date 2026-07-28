Псковский суд признал фиктивность брака иностранца для получения гражданства РФ

Псковским областным судом в апелляционном порядке рассмотрено гражданское дело по заявлению об установлении факта сообщения заведомо ложных сведений, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе судов Псковской области.

Обращаясь в суд первой инстанции, УМВД России по Псковской области указанное заявление обосновало тем, что Ерицян в 2019 году обратился в ведомство с заявлением о приобретении гражданства Российской Федерации в упрощенном порядке, указав в заявлении в графе «семейное положение», что «женат» на гражданке Российской Федерации, представив свидетельство о заключении брака. В 2020 году решением УМВД России по Псковской области Ерицян принят в гражданство России, принес присягу и получил российский паспорт. В 2021 году брак между супругами был расторгнут.

УМВД России по Псковской области выявило признаки фиктивности брака Ерицяна с гражданкой РФ, а вступившим в законную силу решением суда их брак признан недействительным (фиктивным).

Псковский городской суд удовлетворил заявление УМВД России по Псковской области и установил факт предоставления Ерицян заведомо ложных сведений о состоянии в браке с гражданкой РФ при подаче заявления о приеме в гражданство.

Ерицян не согласился с данным решением и подал на него апелляционную жалобу в Псковский областной суд.

Судебная коллегия согласилась с выводами суда первой инстанции о том, что при подаче заявления о принятии в гражданство Российской Федерации Ерицян предоставил недостоверные сведения о семейном положении, поскольку решением суда брак признан недействительным, поэтому на дату подачи заявления о приеме в гражданство Ерицян не состоял в действительном браке, однако он умышленно указал в заявлении обратное. Представил свидетельство о браке, заведомо зная, что этот брак является фиктивным и не порождает правовых последствий.

При этом Ерицян подтвердил достоверность изложенных сведений и был предупрежден об ответственности, в том числе, о возможности отмены решения о приеме в гражданство в случае сообщения заведомо ложных сведений, но, несмотря на это, сообщил ложные сведения о семейном положении, что напрямую повлияло на принятие положительного решения о приеме его в гражданство РФ.

По результатам апелляционного рассмотрения решение суда первой инстанции оставлено без изменения, жалоба - без удовлетворения.