Общество

Елена Полонская вступила в должность главы города Пскова

Елена Полонская вступила в должность главы города Пскова. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, должностной знак главы муниципалитета вручен ей на торжественном заседании Псковской городской Думы, состоявшемся 25 ноября в ГКЦ. В заседании приняли участие губернатор Псковской области Михаил Ведерников, депутат Госдумы, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский, спикер областного Собрания Александр Котов, глава городской администрации Александр Братчиков, депутаты гордумы и Псковского областного Собрания, Почетные граждане города Пскова, руководители территориальных органов власти, представители общественности.

Председательствовал на церемонии заместитель главы Пскова Владимир Воробьев. После торжественного внесения флагов РФ, Псковской области и города Пскова Елена Полонская принесла присягу.

Затем ей вручили должностной знак главы города.

Первым с избранием главу Пскова поздравил губернатор. Он поблагодарил депутатов, которые почти единогласным избранием Елены Полонской показали готовность объединяться ради интересов жителей города. «Думаю, вы поняли, что это не какая-то почетная должность, а огромная ответственность и работа в интересах псковичей»,- отметил Михаил Ведерников и пожелал ей мудрости, терпения и чуткого отношения к просьбам людей, поддерживать командный дух в гордуме. В заключение он вручил главе традиционную табличку с показателями работы высшего должностного лица.

Александр Котов отметил, что депутаты доверили Елене Полонской важный пост, сопряженный с огромной ответственностью перед избирателями и большой ответственностью. «Вы - связующее звено между жителями города и разными уровнями власти. Вам предстоит оправдать высокое доверие своей добросовестной работой», - подчеркнул спикер и пожелал Елене Полонской внимательно относиться к депутатам разных фракций, слышать жителей и находить решения их проблем. Также Александр Котов подарил ей часы с символикой региона и областного Собрания.

От Псковской епархии и лично митрополита Псковского и Порховского Елену Полонскую поздравили иерей Михаил Федоров и протоиерей Владимир Попов.

Между тем, председатель ассоциации муниципальных образований Псковской области Валентина Понизовская подчеркнула в своем выступлении, что Елена Полонская стала первой женщиной-главой города, а женщина - это созидательница и хранительница очага. В заключение она пожелала Елене Полонской силы духа, здоровья и удачи во всем.

Далее держала речь сама глава города Пскова. Она поблагодарила всех за поддержку и пообещала работать «много, активно, открыто и честно, приложить много сил и энергии для того, чтобы наш город процветал».

В продолжение церемонии состоялся концерт.



Напомним, Елена Полонская избрана главой Пскова на 31-й внеочередной сессии Псковской городской Думы 13 ноября тайным голосованием. Ее поддержали 22 депутата из 23, присутствовавших на сессии. Ранее ее кандидатура была поддержана на конференции местного городского отделения партии «Единая Россия» и президиумом Генсовета «Единой России».



С середины мая Елена Полонская работала в статусе и.п. главы города. До этого муниципалитет в течение 10 лет возглавлял Иван Цецерский.