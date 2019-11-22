Общество

Парламентский комитет по бюджету поддержал проект бюджета территориального фонда ФОМС в первом чтении

Проект закона Псковской области «О бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования Псковской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» рассмотрели сегодня, 26 ноября, депутаты регионального парламента, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Директор территориального фонда обязательного медицинского страхования Псковской области Валентина Альбова в рамках доклада по законопроекту отметила, что в поступившем в Собрание законопроекте отражены основные характеристики бюджета ФОМС области. Документом предлагается утвердить бюджет фонда по доходам и расходам на 2020 год в сумме 8 181 571,9 тыс. рублей, на плановый период 2020 и 2021 годов в сумме 8 669 048,4 тыс. рублей и 9 137 204,4 тыс. рублей соответственно.

Эти параметры на полмиллиарда рублей выше, чем в текущем году. Рост доходной базы обусловлен увеличением размера базового подушевого норматива медицинской помощи на застрахованного гражданина, исходя из которого рассчитывается объем федеральных субвенций. Дефицит бюджета фонда в 2020 году и плановом периоде 2021 и 2022 годов не планируется.

В составе субвенции расчетная сумма страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения области составляет 2 млрд 650 млн 533,5 тысяч рублей - эти расходы понесет областной бюджет. Численность неработающего населения области составляет 365 тысяч 611 человек.

Добавим, что в пояснительной записке к проекту закона уточняется, что доходы фонда, определенные законопроектом, направляются на финансовое обеспечение территориальной программы обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования, мероприятия по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, на приобретение и проведение ремонта медицинского оборудования, а также на финансовое обеспечение расходов на оплату медицинской помощи, оказанной лицам, застрахованным в других субъектах РФ.

Отдельными статьями в законопроекте на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов устанавливается нормированный страховой запас фонда и норматив расходов на ведение дела страховыми медицинскими организациями. Предлагается установить нормированный страховой запас Фонда на 2020 год в сумме 851 380,0 тыс. рублей, на плановый период 2021 года в сумме 898 780,0 тыс. рублей и 2022 года 944 760,0 тыс. рублей.

Добавим, что первое чтение проекта закона «О бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования Псковской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» запланировано на ближайшую сессию регионального парламента, назначенную на 28 ноября.