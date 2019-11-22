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Собрание депутатов Печорского района отправило главу района Дмитрия Сопотова в отставку

Собрание депутатов Печорского района приняло отставку Дмитрия Сопотова с поста главы района. Об этом стало известно Псковской Ленте Новостей из собственных источников.

Сессия районного Собрания проходит сегодня, 26 ноября. Отставку Сопотова поддержали 12 голосами «за».

Напомним, Дмитрий Сопотов заявил о намерении сложить с себя полномочия главы Печорского района 14 ноября. В соответствии с законодательством заявление о сложении полномочий первого лица района должно рассматриваться на заседании законодательного органа.

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Ранее следственным управлением Следственного комитета РФ по Псковской области возбуждено уголовное дело в отношении Сопотова. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ст. 319 УК РФ (оскорбление представителя власти). По версии следствия, вечером 31 мая 2019 года подозреваемый, находясь у приемного покоя Печорской районной больницы, препятствуя разбирательству по делу об административном правонарушении в отношении его знакомого, остановленного инспектором ДПС группы ДПС ОГИБДД МО МВД России «Печорский» по подозрению в управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, прилюдно высказал в адрес последнего слова и словосочетания в неприличной и грубой нецензурной форме, то есть публично оскорбил его при исполнении полицейским своих должностных обязанностей.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.

Напомним, ранее в отношении экс-главы Печорского района Дмитрия Сопотова в связи публикацией видео, на котором он оскорбляет сотрудника полиции с использованием нецензурной лексики, инициировали служебную проверку по поручению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. Проверку также начали в областном УМВД.