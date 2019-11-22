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Общество

Действующий состав Молодежного парламента провел заключительное заседание

26.11.2019 18:46|ПсковКомментариев: 0

Действующий состав Молодежного парламента при Псковском областном Собрании депутатов, полномочия которого заканчиваются в конце этого года, подвел итоги двухлетней работы. На итоговое заседание были приглашены председатель регионального парламента Александр Котов и вице-спикер, куратор Молодежного парламента Виктор Остренко.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента, отчет о проделанной работе начался с демонстрации подготовленного молодыми активистами видеоролика. Затем в более привычном формате председатели комитетов рассказали об успешно реализованных проектах, а председатель молпарламента Владимир Яковлев представил обобщенную информацию об образовательной, законотворческой, проектной и волонтерской деятельности молодежной организации, созданной при региональном парламенте.

Под эгидой Молодежного парламента на территории региона проводятся традиционные тесты по истории Отечества, работает клуб дебатов «Истина», третий год подряд проводится городской велопарад, создана интерактивная карта доступности, сформированы молодежные советы в муниципалитетах, организуются рейды по борьбе с пропагандой наркотиков и мониторинг использования парковочных мест для инвалидов. Проект, ориентированный на людей с ограниченными возможностями - открытие пункта проката средств для реабилитации - реализован на средства президентского гранта.

«Наш проект поддерживало много людей, и теперь он живет самостоятельной жизнью, вышел на самоокупаемость, пунктом проката уже воспользовались более 600 человек», - поделился успехом идейный вдохновитель и основной организатор проекта Иван Екимов.

Член Молодежного парламента Антон Никулин рассказал о своей реализованной инициативе - создании первого в регионе реально работающего территориального общественного самоуправления. «Это выстраданный проект, - признался активист. - Когда начали заниматься этим вопросом, стало понятно, что, несмотря на законодательную возможность создания ТОС, практики реализации этой нормы закона у нас в регионе не было. Во многом, благодаря Молодежному парламенту удалось выстроить конструктивные отношения с органами местного самоуправления, что и позволило не просто зарегистрировать ТОС, но и эффективно использовать этот инструмент самоуправления граждан».

Резюмируя все выступления, председатель Молодежного парламента Владимир Яковлев озвучил, по его мнению, основную цель работы Молодежного парламента: «Главное - это привлечение активных и инициативных молодых людей в общественно-политическую жизнь. Молодежная политика - это очень живая вещь, которая не может существовать без привлечения людей, которые знают, чем живет молодежь».

Оценку деятельности действующего состава Молодежного парламента дал председатель Собрания Александр Котов. Спикер поблагодарил молодых коллег за проделанную работу, но отметил некоторое снижение их активности в сравнении с предшественниками.

«Возможно, это связано с тем, что прошлые составы Молодежного парламента депутаты более опекали, но сейчас мы намеренно отказались от роли опекунов и желания «водить за руку», потому что вы уже накопили определенный опыт, у вас есть успешные проекты, некоторые из которых заслуживают того, чтобы претендовать на масштабирование на уровне как минимум Северо-Запада», - сказал Александр Котов.

Председатель Собрания напомнил молодым людям о важности работы в команде и о возможностях личностного роста, которые предоставляет членство в Молодежном парламенте при Псковском областном Собрании депутатов. «Объявлена процедура формирования нового состава Молодежного парламента. Я думаю, многие из вас, особенно те, кто проводил активную работу и понял для себя, что участие в общественно-политический жизни для вас важно и интересно, должны участвовать в этом процессе. У вас есть право выбора: вы можете заявить себя от политических партий, представленных в Собрании, либо подать документы на конкурс. Достигнутые вами результаты заслуживают того, чтобы начатые проекты были продолжены», - напутствовал членов Молодежного парламента Александр Котов.

Куратор Молодежного парламента Виктор Остренко также пожелал своим подопечным не останавливаться: «Вы проделали большой путь, который не измеряется двумя годами в составе Молодежного парламента, а измеряется теми изменениями, которые произошли с вами. Это личностный рост, профессиональные достижения, расширение горизонтов и осознание своей личной и командной ответственности за взятые обязательства. Сегодня можно констатировать: исключительно за счет вашей энергии, знаний, времени, коммуникации вы и создали четвертый состав Молодежного парламента», - подытожил Виктор Остренко.

Напомним, что заявки на членство в Молодежном парламенте принимаются до 5 декабря. Согласно утвержденному порядку формирования Молодежного парламента половину его состава (22 человека) делегируют региональные отделения политических партий, представленные в Собрании, пропорционально количеству фракционных мандатов.

Еще 22 персоналии избираются на конкурсной основе. Для проведения отбора создан организационный комитет и конкурсная комиссия.

Добавим также, что, несмотря на формирование нового состава, действующие члены Молодежного парламента продолжают работу - 13 декабря они будут в качестве волонтеров участвовать в проведении на территории области международной акции «Тест по истории Отечества».

Теги: #псковское областное собрание #Молодежный парламент
Источник: Псковская Лента Новостей
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