Общество

В Госдуме предложили увеличить предельный возраст для ректоров вузов до 70 лет

В Госдуму внесен законопроект об увеличении на пять лет предельного возраста для ректоров вузов - до 70 лет. Соответствующая инициатива размещена в базе законодательной деятельности нижней палаты парламента РФ, передает «Интерфакс».

Авторы инициативы предлагают закрепить повышение предельного возраста до 70 лет для ректоров, проректоров, руководителей филиалов государственных и муниципальных образовательных организациях высшего образования. По мнению депутатов, это позволит «обеспечить устойчивое преемственное развитие отечественной высшей школы, базирующейся на лучших традициях русских и советских ученых-педагогов».

«Все зависит от каждого конкретного человека: один и в 40 лет не справляется с ответственной руководящей работой, другой - в 70 лет является эффективным лидером. Если ВУЗ под руководством ректора успешно и планомерно развивается, то повод менять руководителя просто отсутствует», - говорится в пояснительной записке.

Авторами законопроекта стали депутаты от «Единой России» Гаджимет Сафаралиев и Евгений Марченко.

Сейчас предельный возраст для ректоров вузов, согласно Трудовому кодексу, составляет 65 лет.