Слёт молодёжных советов Псковской области стартовал в Пскове. В течение двух дней участники будут разрабатывать проекты, обмениваться опытом и формировать план дальнейшей работы. Об этом сообщили в министерстве молодёжной политики Псковской области.



Фото: Министерство молодёжной политики Псковской области

В программу слёта вошли групповые проектные сессии, выступления экспертов и пленарная сессия «Молодёжь как драйвер развития региона». Участникам также представят доклад «Карта инициатив как поле возможностей развития молодёжных советов», который подготовили на основе результатов опроса. Кроме того, для представителей молодёжных советов проведут практический мастер-класс по разработке и запуску собственных инициатив.

Мероприятие проходит в рамках программы комплексного развития молодёжной политики «Регион для молодых».