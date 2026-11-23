Многие заемщики при выборе финансового продукта обращают внимание только на процентную ставку, указанную в рекламе, упуская из виду скрытые комиссии, страховки и особенности графика платежей. Об этом в эфире программы «Про деньги» на радио ПЛН FM (102,6 FM) рассказала региональный управляющий Альфа-Банка в Псковской области Ирина Баранова.

Как отметила гость студии, один из ключевых моментов договора — это тип платежей. Чаще всего банки предлагают аннуитетную схему.

«Это одинаковый платеж, при котором сначала вы платите больше процентов, чем тело кредита, а затем — меньше процентов и больше саму задолженность перед банком», — объяснила Ирина Баранова.

Однако еще более важным показателем, по мнению эксперта, является полная стоимость кредита — именно эта цифра отражает реальные расходы заемщика, в отличие от привлекательных, но неполных рекламных предложений.

«Обычно в рекламе дается просто ставка, по которой банк может выдать вам кредит, но сюда не входят ни комиссии, ни страховки, ни условия расторжения договора, ни возможная плата за обслуживание долга. Поэтому полная стоимость кредита – это реальный документ, в котором вы увидите, сколько денег в конечном итоге вы заплатите банку. И она действительно может отличаться от той ставки, которую вы видите в рекламе», — отметила Ирина Баранова.

Чтобы проиллюстрировать эту мысль, Ирина Баранова привела наглядный пример, показывающий, как низкая ставка может обернуться большими расходами.