Жители Псковской области смогут обратиться к сенаторам, депутатам и профильным специалистам с 25 ноября по 4 декабря. Декаду приёмов граждан приурочили к 25-летию партии «Единая Россия», сообщили в региональном отделении партии.

Приёмы пройдут в Пскове, Великих Луках и районных центрах области. Жители смогут рассказать о своих проблемах, выступить с предложениями и получить консультации специалистов.

«Декада приёмов — важная площадка прямого диалога власти и общества: жители могут донести свои проблемы и предложения до профильных специалистов и представителей законодательной власти, а ведомства — оперативно реагировать на запросы граждан. Это, можно сказать, практический инструмент для работы с Народной программой: люди могут рассказать о своих проблемах, а специалисты на местах увидят, какие именно вопросы требуют решения в рамках программных направлений. Таким образом, декада помогает перевести общие цели программы в конкретные шаги и контролировать их выполнение», - отметили в реготделении.

В Пскове приёмы организуют по адресу: улица Гоголя, 9.

25 ноября:

14:00–17:00 — Алексей Форш, депутат Псковской городской Думы;

15:00–17:00 — Дмитрий Быстров, депутат Законодательного Собрания Псковской области, председатель комитета по строительству, ЖКХ, энергетике и транспорту.

26 ноября:

10:00–12:00 — Надежда Васильева, депутат Законодательного Собрания Псковской области, руководитель Фонда «Защитники Отечества»;

12:00–14:00 — Сергей Гаврилов, депутат Псковской городской Думы.

27 ноября:

10:00–12:00 — Юрий Косолапов, временно исполняющий обязанности руководителя территориального органа Росздравнадзора Псковской области;

11:00–13:00 — специалисты Фонда обязательного медицинского страхования.

1 декабря:

10:00–14:00 — Алексей Наумец, сенатор Совета Федерации РФ.

2 декабря:

10:00–12:00 — Наталья Мельникова, сенатор Совета Федерации РФ;

14:00–17:00 — Борис Елкин, председатель Псковского Законодательного Собрания.

3 декабря:

10:00–12:00 — Игорь Дитрих, заместитель председателя Псковского Законодательного Собрания, координатор партийного проекта «Здоровое будущее»;

12:00–14:00 — Игорь Иванов, председатель Псковского областного Совета профсоюзов.

4 декабря:

10:00–12:00 — специалисты Социального фонда России по Псковской области.

Для участия в мероприятии необходима предварительная запись по телефону: 8-8112-66-25-12. Также в течение всей декады будет работать горячая линия по этому же номеру - можно получить справочную информацию и задать организационные вопросы.