Жители Псковской области смогут обратиться к сенаторам, депутатам и профильным специалистам с 25 ноября по 4 декабря. Декаду приёмов граждан приурочили к 25-летию партии «Единая Россия», сообщили в региональном отделении партии.
Приёмы пройдут в Пскове, Великих Луках и районных центрах области. Жители смогут рассказать о своих проблемах, выступить с предложениями и получить консультации специалистов.
В Пскове приёмы организуют по адресу: улица Гоголя, 9.
25 ноября:
- 14:00–17:00 — Алексей Форш, депутат Псковской городской Думы;
- 15:00–17:00 — Дмитрий Быстров, депутат Законодательного Собрания Псковской области, председатель комитета по строительству, ЖКХ, энергетике и транспорту.
26 ноября:
- 10:00–12:00 — Надежда Васильева, депутат Законодательного Собрания Псковской области, руководитель Фонда «Защитники Отечества»;
- 12:00–14:00 — Сергей Гаврилов, депутат Псковской городской Думы.
27 ноября:
- 10:00–12:00 — Юрий Косолапов, временно исполняющий обязанности руководителя территориального органа Росздравнадзора Псковской области;
- 11:00–13:00 — специалисты Фонда обязательного медицинского страхования.
1 декабря:
- 10:00–14:00 — Алексей Наумец, сенатор Совета Федерации РФ.
2 декабря:
- 10:00–12:00 — Наталья Мельникова, сенатор Совета Федерации РФ;
- 14:00–17:00 — Борис Елкин, председатель Псковского Законодательного Собрания.
3 декабря:
- 10:00–12:00 — Игорь Дитрих, заместитель председателя Псковского Законодательного Собрания, координатор партийного проекта «Здоровое будущее»;
- 12:00–14:00 — Игорь Иванов, председатель Псковского областного Совета профсоюзов.
4 декабря:
- 10:00–12:00 — специалисты Социального фонда России по Псковской области.
Для участия в мероприятии необходима предварительная запись по телефону: 8-8112-66-25-12. Также в течение всей декады будет работать горячая линия по этому же номеру - можно получить справочную информацию и задать организационные вопросы.