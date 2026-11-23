В соответствии с договоренностями, достигнутыми в ходе прошедшего в городе Москве Международного форума омбудсменов между уполномоченным по правам человека в Псковской области Дмитрием Шаховым, уполномоченным по правам человека в РФ Яной Лантратовой и омбудсменом Кыргызской Республики Джамилёй Джаманбаевой, псковскому омбудсмену в городе Гороховец Владимирской области передана медаль «За отвагу», которой в 1944 году был награждён участник Великой Отечественной войны Джумагулов Сардал, уроженец одной из областей Киргизской Советской Социалистической Республики, входившей ранее в СССР. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил Дмитрий Шахов.

Фото: Дмитрий Шахов

Как рассказала Марина Роот – заведующая отделом краеведческой библиографии Муниципального бюджетного учреждение культуры «Современный культурный центр имени П.П. Булыгина» администрации Гороховецкого муниципального округа Владимирской области – найденная жителями города боевая награда хранилась более 70 лет, пока шли поиски её обладателя на территории города и района, но, к сожалению, поиски не привели к положительному результату. Учитывая сложившуюся результативную практику, когда, спустя 80 лет после Победы, при поддержке и помощи псковского омбудсмена были разысканы родственники уже двух участников Великой Отечественной войны – кавалеров боевых наград, которые были найдены на территории города, было принято решение снова обратиться к Дмитрию Шахову.

«Сегодня, передавая Вам эту медаль, я очень надеюсь, что при поддержке ваших коллег нам всем снова повезёт и удастся найти потомков героя Великой Отечественной и передать им на вечное хранение боевую награду их родственникам, чтобы они помнили ту страшную войну и гордились своим героическим предком, который вместе с другими бойцами и командирами Красной Армии защитил нашу общую Родину – СССР – и обеспечил всем будущим поколениям бесценное право жить на своей земле и говорить на родном языке», - сказала Марина Роот, передавая награду псковскому омбудсмену.

Обращаясь с ответным словом, Дмитрий Шахов поблагодарил жителей города Гороховец и лично Марину Владимировну за их трепетное отношение к памяти об участниках Великой Отечественной войны и сохранение исторической памяти. Псковский омбудсмен заверил, что для него это очень ответственная миссия. Тем более все уполномоченные по правам свято чтут память о героях Великой Отечественной войны, местом рождения которых являются сегодня не только Россия, но и новые государства, где родились и проживали участники Великой Отечественной войны разных национальностей, которые тогда все вместе защищали свою общую Родину – Советский Союз.

При содействии уполномоченного по правам человека в Псковской области было установлено, что награждённым медалью «За отвагу» оказался уроженец Киргизской ССР Джумагулов Сардал, в октябре 1939 года был призван в Красную Армию и прошёл всю Великую Отечественную войну в составе 327 артиллерийского полка, был ранен в 1941 году, а после лечения продолжил воевать с немецко-фашистскими захватчиками. Государственная награда СССР была присвоена за мужество и героизм при выполнении боевого задания, когда 22 ноября 1943 года, находясь в разведке, он обнаружил артиллерийскую батарею противника и несколько самоходных установок «Ферденанд» и содействовал уничтожению всей боевой техники, а потом, продвигаясь вместе со своими товарищами вперед, открыл огонь по немцам из брошенного ими орудия, чем способствовал активному продвижению нашей пехоты.

Согласно достигнутым договоренностям, российские уполномоченные по правам человека взяли на себя обязательства восстановить боевую государственную награду СССР и документы на неё, а киргизский омбудсмен – организовать в её стране поиски родных сержанта Красной Армии С. Джумагулова. По итогам совместной работы стороны планируют вручить потомкам боевую награду их родственника в торжественной обстановке и напомнить героический путь одного из солдат Красной Армии, который защитил право наших народов на жизнь, одержав трудную победу над жестоким и коварным врагом – армиями гитлеровской Германии и её сателлитами.