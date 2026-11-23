Фонарные столбы на улице Коммунальной в Пскове начали украшать световыми инсталляциями в виде пузатых снегирей.

Снегирь — небольшая певчая птица, которая известна ярким оперением самцов, контрастирующим с белым снегом зимой. Именно поэтому птичка стала одним из символов Рождества и Нового года.

Световые инсталляции станут частью новогоднего украшения города Пскова.

Ранее сообщалось о том, что фонарные украшения в виде сосулек уже появились на улице Труда и на Рижском проспекте.

Также глава города Станислав Стармолотов сообщал о том, что Финский парк, пешеходный и Троицкий мосты, а также некоторые участки центра города скоро начнут украшать гирляндами.