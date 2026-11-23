Вопросы продвижения региональных инициатив на федеральном уровне и меры социальной поддержки жителей Псковской области обсудили депутат Государственной Думы Антон Мороз и первый заместитель председателя регионального парламента Игорь Дитрих в ходе рабочей встречи. Об этом Антон Мороз сообщил в Max.

Фото: Антон Мороз / Max

«Задача простая: чтобы инициативы, рождённые на псковской земле, быстрее находили отклик в Государственной Думе, а федеральные законы при принятии заранее учитывали региональную специфику», - отметил Антон Мороз.

Отдельное внимание в ходе встречи спикеры уделили мерам поддержки семей, ветеранов и жителей, которые нуждаются в особой заботе государства.

Стороны договорились поддерживать постоянную связь как по отдельным поручениям, так и по системным задачам развития Псковской области.