Вопросы продвижения региональных инициатив на федеральном уровне и меры социальной поддержки жителей Псковской области обсудили депутат Государственной Думы Антон Мороз и первый заместитель председателя регионального парламента Игорь Дитрих в ходе рабочей встречи. Об этом Антон Мороз сообщил в Max.
Фото: Антон Мороз / Max
Отдельное внимание в ходе встречи спикеры уделили мерам поддержки семей, ветеранов и жителей, которые нуждаются в особой заботе государства.
Стороны договорились поддерживать постоянную связь как по отдельным поручениям, так и по системным задачам развития Псковской области.