160 вызовов по поводу острого нарушения мозгового кровообращения (ОНМК) зарегистрировали в Псковской станции скорой помощи с 1 по 22 ноября. Большинство пациентов - люди старше 60 лет. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в лечебном учреждении.

Среди пациентов оказались 97 женщин и 63 мужчины. В возрасте от 18 до 40 лет зарегистрировали четыре случая, от 41 до 60 лет - 22 случая, от 61 года и старше - 134.

Из общего числа пациентов 145 согласились на транспортировку в больницу, ещё 15 отказались.

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