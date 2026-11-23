В Пскове на частоте 105,3 FM продолжает набирать аудиторию федеральная радиостанция «Маруся ФМ», вошедшая в структуру медиахолдинга «Гражданская пресса». Новый проект занял свободную нишу полностью русскоязычного музыкального эфира, отказавшись от зарубежных композиций и длительных разговорных шоу.

Концепция станции строится на оперативном обновлении плейлиста: новые треки российских исполнителей попадают в ротацию сразу после студийного релиза. Музыкальная сетка объединяет современную поп-музыку, танцевальные ремиксы, а также композиции в стиле фолк и этно. Эфир дополняют короткие информационные выпуски длительностью полторы минуты, посвященные автомиру, спорту, технологиям и кино.

«Маруся ФМ» вещает в 155 городах России и входит в число лидеров по продолжительности прослушивания по данным Mediascope (апрель — июнь 2026). В Пскове станция дополнила линейку активов холдинга, куда уже входят «Европа Плюс», «Наше Радио», «Ретро FM» и «ПЛН FM». Возрастная категория: 12+.

Оценить качество нового звучания псковичи могут круглосуточно на частоте 105,3 FM.