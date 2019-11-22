Общество

Онлайн-конференция на тему деятельности правоохранительных органов стартует на ПЛН

Онлайн-конференция на темы деятельности правоохранительных органов, профилактики терроризма, преступности и обеспечения безопасности граждан стартует на сайте Псковской Ленты Новостей.

Вопросы по данным темам читатели интернет-портала могут задать специалистам до 28 ноября.

Сотрудники правоохранительных органов и другие эксперты ответят на ваши вопросы и предоставят псковичам всю необходимую информацию. Ответы будут размещены на сайте ПЛН.

Вопросы можно оставлять в форуме под данным сообщением, а также направлять на электронную почту: redaktor@pln-pskov.ru, с пометкой «Онлайн-конференция».