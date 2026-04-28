Псковский омбудсмен выступил на научной конференции об уголовно-исполнительной системе

Уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов принял участие в межвузовской научно-практической конференции «Уголовно-исполнительная система: история и современность», которая прошла в Псковском филиале университета ФСИН России, сообщил Псковской Ленте Новостей омбудсмен.

Фото здесь и далее предоставил Дмитрий Шахов

В очном и дистанционном форматах приняли участие представители органов государственной власти, руководители и сотрудники правоохранительных органов, профессорско-преподавательский состав и научные сотрудники 29 образовательных и научных организаций из 21 субъекта Российской Федерации, а также двух областей Республики Беларусь.

Открывая конференцию, временно исполняющая обязанности начальника Псковского филиала университета ФСИН России Галина Пасичнюк отметила, что история развития уголовно-исполнительной системы и современные тенденции и проблемы, возникающие в сфере реализации уголовных наказаний и функционирования учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, вызывают живой интерес как представителей профессионального научного сообщества, так и практических работников правоохранительной сферы деятельности.

Выступая с докладом на пленарном заседании, уполномоченный по правам человека в Псковской области, кандидат юридических наук Дмитрий Шахов рассказал о сложившейся системе государственных институтов правозащиты – уполномоченных по правам человека, по правам ребёнка, по защите прав предпринимателей - и её роли в совершенствовании уголовно-исполнительной системы России. Дмитрий Шахов напомнил, что современная УИС России стала складываться, хотя и на базе советской модели, но после вступления России в Совет Европы и подписания соответствующих конвенций органы и учреждения, как именуют на Западе, пенитенциарной системы, были выведены из подчинения МВД РФ и переданы в ведение Минюста России.

В советское время только органы прокуратуры осуществляли контроль и надзор за учреждениями УИС, других государственных институтов, которые могли осуществить независимый контроль за учреждениями уголовно-исполнительной системы, не было. Псковский омбудсмен подчеркнул, что при этом могли посещать такие учреждения и депутаты местных Советов, но при обязательном согласовании с органами внутренних дел.

«Сегодня государственные институты уполномоченных имеют такие полномочия, которые позволяют им в любое время и без предварительного согласования посещать и осуществлять контроль за соблюдением прав и свобод граждан в учреждениях уголовно-исполнительной системы России, а в случае нарушения вносить обязательные для рассмотрения органами ФСИН России рекомендации. При необходимых случаях обращаться с административными исками в суды, чтобы отменять незаконные решения, нарушающие права граждан», - отметил Дмитрий Шахов.

Завершая свой доклад, уполномоченный по правам человека в Псковской области подчеркнул, что сегодня с уверенностью можно сказать, что институты федеральных и региональных омбудсменов утвердились как٫ необходимое, жизненно важное и٫ органически неотъемлемое звено современной национальной системы защиты прав и свобод граждан, в том числе и лиц, находящихся в учреждениях УИС России, которое может и оказывает позитивное воздействие на современную уголовно-исполнительную систему России.

После пленарного заседания работа конференции проходила по секциям, на которых обсуждались актуальные вопросы подготовки специалистов для уголовно-исполнительной системы России, обеспечения режима и безопасности в УИС, исполнения наказаний, не связанных с изоляцией осужденных от общества, защиты гражданских прав и законных интересов осужденных к наказаниям без изоляции от общества и сотрудников УИС, истории становления наказаний в России и зарубежных странах, огневая и физическая подготовка сотрудников УИС.

Как отметил псковский омбудсмен, состоявшаяся в Псковском филиале университета ФСИН России конференция вызвала высокий интерес среди представителей научной и профессорско-преподавательской аудитории.

Активными участниками конференции стали представители Научно-исследовательского института ФСИН России, практически всех образовательных учреждений высшего образования ФСИН России, Кировского и Томского институтов повышения квалификации работников ФСИН России, университета МВД России имени В. Я. Кикотя, Академии управления МВД России, Ленинградского областного филиала Санкт-Петербургского университета МВД России, Белгородского юридического института МВД России, Санкт-Петербургского имени В. Б. Бобкова филиала государственного казенного образовательного учреждения высшего образования «Российская таможенная академия», Санкт-Петербургской юридической академии, Воронежского государственного аграрного университета им. императора Петра I, Рязанского государственного университета имени С. А. Есенина, Сибирского государственного медицинского университета Минздрава России, Центрального филиала университета правосудия им. В. М. Лебедева, образовательных организаций города Пскова.