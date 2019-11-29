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Праздничный концерт, посвященный Международному дню инвалида, состоялся в Пскове

Праздничный концерт, посвященный Международному дню инвалида, состоялся сегодня, 3 декабря, в Городском культурном центре. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, на мероприятии собрались псковичи с ограниченными возможностями здоровья, а поздравить их пришли депутат Псковского областного Собрания, председатель Псковской областной организации «Всероссийского общества инвалидов» (ВОИ) Марина Борисенкова, глава города Пскова Елена Полонская.

Елена Полонская в своем приветственном слове отметила, что сегодня особая страничка в календаре. «Этот день призван обратить наше особое внимание на людей с ограниченными возможностями. Мы должны помнить о людях, которые по независящим от них причинам чувствуют неудобства, которые создаем в том числе и мы, строя учреждения и благоустраивая территории без доступной среды. Преклоняюсь перед вашим мужеством, стойкостью, нежным и добрым сердцем, - подчеркнула она. - Несмотря на ограниченные возможности здоровья, вы не падаете духом, а если надо, то идете напролом, показывая нам пример. Именно нам стоит у вас набираться опыта, чтобы двигаться дальше».

В заключение глава Пскова пообещала, что власти будут стараться работать так, чтобы не создавать препятствий для людей с инвалидностью. «Мы всегда готовы протянуть руку помощи каждому человеку с ограниченными возможностями здоровья, живущими в Пскове, и организациям, которые с ними работают», - заключила она и подарила городской организации инвалидов сервиз.

Председатель областного общества инвалидов, депутат Псковского областного Собрания Марина Борисенкова отметила, что сегодняшний день - еще одна возможность напомнить людям о том, что среди них живут сильные духом, оптимистичные люди, которые радуются каждому мигу и подают этот пример окружающим.

Председатель областного комитета соцзащиты Ольга Евстигнеева попривествовала присутствующих от имени губернатора региона Михаила Ведерникова и зачитала от него приветственный адрес. От себя председатель комитета отметила, что сегодняшняя дата «призывает нас задуматься о милосердии, протянуть руку помощи тем, кто в этом так нуждается». «Заслуживает уважения сила духа, ваша целеустремленность. Несмотря на проблемы, многие из вас активно участвуют в мероприятиях и соревнованиях, становятся их победителями и призерами», - отметила Ольга Евстигнеева и пожелала людям с ограниченными возможностями и дальше принимать активное участие в жизни области.

«Людей с удивительной судьбой и необычайной силой воли» сегодня поприветствовал и председатель псковского общества глухих Сергей Котельницкий. Кроме того, от имени всех общественных организаций, работающих с людьми с ограниченными возможностями, он поблагодарил всех, кто пытается дарить им любовь и внимание: администрации Псковской области, органам местного самоуправления, соцработникам и «всем, кто дает надежду».

Сегодняшний концерт прошел под лозунгом «Мы живем, чтобы нести миру добро и красоту». Свои подарки присутствующим преподнесли творческие коллективы учреждений культуры и образования города Пскова. Кроме того, ряд псковичей, отстаивающих интересы людей с ограниченными возможностями, сегодня были награждены Почетными грамотами и благодарственными письмами.

Добавим, мероприятие сопровождалось сурдопереводом, поскольку в зале присутствовали члены Псковского регионального отделения Всероссийского общества глухих.