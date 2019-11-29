Общество

Историко-мемориальный комплекс «Дорога памяти» войдет в состав главного храма Вооруженных Сил

В состав главного храма Вооруженных Сил Российской Федерации войдет историко-мемориальный комплекс «Дорога памяти». Там будут увековечены имена всех солдат, сражавшихся за родину, сообщил сегодня, 3 декабря, генеральный директор благотворительного фонда «Воскресение» Александр Каньшин на пресс-конференции, посвященной строительству храма, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Его длина составит около 1400 шагов, по количеству дней Великой Отечественной войны.

Всего в комплексе будет более 33 миллиона фотографий и историй о подвиге фронтовиков, в том числе и жителей Псковской области.

В настоящий момент уже собрано около 14,5 млн материалов и фотографий.