Общество

250 кг продуктов и 40 новогодних подарков: стали известны результаты марафона добрых дел «Щедрый вторник» в Пскове

В Пскове завершился месячный марафон добрых дел «Щедрый вторник». Горожане собирали продукты и вещи для малоимущих семей и людей, проживающих в домах престарелых и инвалидов, для приютов зоозащитных организаций, участвовали в Лотерее добра и празднике «Здравствуй, добрая зима!», рассказывали о своем участии в благотворительном движении во флешмобе «Месяц Признаний».

Как сообщил Псковской Ленте Новостей общественник Андрей Семенов, в результате марафона жителями города было собрано более 250 кг продуктов (это консервы, крупы, сахар, макаронные изделия, средства гигиены и многое другое), более 100 наименований одежды для взрослых, более 130 наименований - для детей. Копилку добрых дел также пополнили сладости для подарков (около 80 кг) и 40 красивых новогодних подарков в твердой упаковке, переданных предпринимателем из Пскова.

Не остались равнодушными горожане и к животным, содержащимся в приютах зоозащитников: было собрано порядка 170 кг товаров для животных и более 100 кг ветоши.

В ходе Лотереи добра было собрано около 12 тысяч рублей. Все они пойдут на проекты «Доброй провинции», где на данный момент уже накопилось порядка 50 тысяч рублей.

«Главное, что «Щедрый вторник» прошел не зря для псковичей, - отметил Андрей Семенов. - На наше предложение помочь нуждающимся откликнулись не только жители города. В этом году у нас появились новые участники и партнеры - это благотворительный фонд «Старость в радость» и «Почта России».

Добавим, что желающие помочь малозащищенным землякам могут присоединиться к благотворительным акциям, которые продолжаются в настоящий момент: это проект «Добрая Провинция» на площадке НАЧИНАНИЕ и «Добрая авоська» в ГМ «Империал». Гуманитарна япомощь в рамках этих акций продолжает активно поступать, как отмечают организаторы.

Партнерами акции «Щедрый вторник» в Пскове в этом году стали такие известные в регионе НКО, как благотворительный фонд «Старость в радость», «Зоозащита», «Дети - наше будущее», фонд «Равноапостольной Княгини Ольги», ПРС «Поколение». Поддержку марафону оказала администрация Псковской области, Команда 2018 и Почта России. Акция проводилась в рамках Благотворительного марафона Добрый Псков.