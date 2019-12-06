Общество

Александр Котов: При внесении правок в бюджет нужно останавливаться на вопросах, решение которых приведет к улучшению жизни жителей Псковской области

«Согласительная комиссия создается для того, чтобы подготовить проект закона о бюджете на следующий год, следующий финансовый период, ко второму чтению. Соответственно, речь идет о поправках, которые можно было бы предложить для рассмотрения депутатам на сессии. К сожалению, пока у нас много точечных обращений, которые касаются ремонта бюджетных учреждений, учреждений здравоохранения, оказания медико-санитарной помощи, ремонта детских дошкольных учреждений, где-то замена окон, где-то крыши. Мне кажется, что все эти вопросы можно решать в рамках региональных программ, которые у нас утверждены», - такое мнение высказал председатель Псковского областного Собрания депутатов в разговоре с журналистом Псковской Ленты Новостей после первого заседания согласительной комиссии по проекту закона Псковской области «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».

Александр Котов отметил, что при обсуждении очень важно устанавливать приоритет. «Почему нужно сегодня ремонтировать какое-то бюджетное учреждение в Новоржевском районе и, предположим, не надо в Локнянском районе? Везде должны быть установлены приоритеты на основании каких-то критериев. Или, например, почему нужно заниматься ремонтом водопроводной системы? Это значит, что у людей отсутствует источник водоснабжения, соответственно решением этого вопроса нужно заниматься в первую очередь, чтобы люди смогли обеспечивать себя питьевой водой», - привел примеры председатель Псковского областного Собрания депутатов.

Он также обратил особое внимание на то, что работа согласительной комиссии должна носить системный характер. «Мы должны здесь рассматривать вопросы, которые имеют общеобластной характер. Это могут быть вопросы, например, газификации, финансирования областной клинической больницы, вопросы, связанные с обеспечением питанием школьников. В последнее время работа согласительной комиссии изменилась. Уже сегодня мы видим, что у представителей администрации и у депутатов областного Собрания одинаковое видение - мы должны остановиться на системных вопросах, решение которых привело бы к улучшению жизни всех жителей Псковской области. Я думаю, что таким образом и будет строиться работа согласительной комиссии, и ко второму чтению мы подготовим поправки в закон о бюджете», - заключил Александр Котов.